У центрі Києва вже залатали дорогу, яка провалилася разом із авто



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У яму з гарячою водою посеред дороги провалився автомобіль

Пошкоджену ділянку трубопроводу комунальники замінили на нову

Спеціалісти КП «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження тепломережі на вул. Саксаганського, 22.

Про це 8 листопада повідомив начальник відділу експлуатації теплових мереж КП «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин.

«Для оперативного усунення пошкодження магістрального трубопроводу у цілодобовому режимі працювали дві аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго», а також було задіяно спецтехніку», - зазначив чиновник, якого цитує пресслужба КМДА.

Він повідомив, що пошкоджену ділянку трубопроводу замінено на нову.

«Незважаючи на усі складнощі проведення робіт, які виникали через розташування інших комунікацій – електричних кабелів, ліній зв’язку, працівникам вдалося виконати все у визначені терміни», – сказав Пелипишин.

Як повідомлялося, 5 листопада на перехресті вул. Шота Руставелі та Саксаганського у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. Провали утворилися безпосередньо на автодорожньому полотні у двох місцях, розміром 3х3 м кожна.

Авто, що потрапили у провал автодорожнього покриття, були евакуйовані, водії не постраждали.

За інформацією «Київтеплоенерго», сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.