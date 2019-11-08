  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Києва вже залатали дорогу, яка провалилася разом із авто

    • Розсилка
    <span>У яму з гарячою водою посеред дороги провалився автомобіль</span> - У центрі Києва вже залатали дорогу, яка провалилася разом із авто
    У яму з гарячою водою посеред дороги провалився автомобіль

    Пошкоджену ділянку трубопроводу комунальники замінили на нову

    Спеціалісти КП «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження тепломережі на вул. Саксаганського, 22.

    Про це 8 листопада повідомив начальник відділу експлуатації теплових мереж КП «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин.

    «Для оперативного усунення пошкодження магістрального трубопроводу у цілодобовому режимі працювали дві аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго», а також було задіяно спецтехніку», - зазначив чиновник, якого цитує пресслужба КМДА.

    Він повідомив, що пошкоджену ділянку трубопроводу замінено на нову.

    «Незважаючи на усі складнощі проведення робіт, які виникали через розташування інших комунікацій – електричних кабелів, ліній зв’язку, працівникам вдалося виконати все у визначені терміни», – сказав Пелипишин.

    Як повідомлялося, 5 листопада на перехресті вул. Шота Руставелі та Саксаганського у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. Провали утворилися безпосередньо на автодорожньому полотні у двох місцях, розміром 3х3 м кожна.

    Авто, що потрапили у провал автодорожнього покриття, були евакуйовані, водії не постраждали.

    За інформацією «Київтеплоенерго», сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.

    дороги чиновник ремонт КМДА Київтеплоенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ