На дорогах Києва демонтували знаки, які дозволяли швидкість 80 км/год (фото)



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Дорожники зняли неактуальні знаки Фото: Центр організації дорожнього руху

Швидкість руху столичними шляхами обмежена до 50 км/год

Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» у Києві 70 дорожніх знаків, які дозволяли рухатися зі швидкістю до 80 км/год на семи столичних шляхах.

Про це повідомляється на сторінці Центру у Facebook.

Також дорожники встановили близько 20 дорожніх знаків «Рух механічних транспортних засобів заборонено» та «Ожеледиця».

Нагадаємо, з 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва становить 50 км/год.

Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год:

просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)

Наддніпрянське шосе

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

Зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803 «Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год у період з 01 квітня до 01 листопада».

Водіїв закликають враховувати цю інформацію, коли вирушають у дорогу.



