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    Новини

    На дорогах Києва демонтували знаки, які дозволяли швидкість 80 км/год (фото)

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    Дорожники зняли неактуальні знаки - На дорогах Києва демонтували знаки, які дозволяли швидкість 80 км/год (фото)
    Дорожники зняли неактуальні знаки
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    Швидкість руху столичними шляхами обмежена до 50 км/год

    Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» у Києві 70 дорожніх знаків, які дозволяли рухатися зі швидкістю до 80 км/год на семи столичних шляхах.

    Про це повідомляється на сторінці Центру у Facebook.

    Також дорожники встановили близько 20 дорожніх знаків «Рух механічних транспортних засобів заборонено» та «Ожеледиця».

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    На дорогах Києва демонтували знаки, які дозволяли швидкість 80 км/год (фото)
    На дорогах Києва демонтували знаки, які дозволяли швидкість 80 км/год (фото)
    На дорогах Києва демонтували знаки, які дозволяли швидкість 80 км/год (фото)

    Нагадаємо, з 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва становить 50 км/год.

    Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год:

    • просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)
    • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)
    • Наддніпрянське шосе
    • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
    • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)
    • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)
    • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

    Зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803 «Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год у період з 01 квітня до 01 листопада».

    Водіїв закликають враховувати цю інформацію, коли вирушають у дорогу.

     


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