На дорогах Києва демонтували знаки, які дозволяли швидкість 80 км/год (фото)
Швидкість руху столичними шляхами обмежена до 50 км/год
Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» у Києві 70 дорожніх знаків, які дозволяли рухатися зі швидкістю до 80 км/год на семи столичних шляхах.
Про це повідомляється на сторінці Центру у Facebook.
Також дорожники встановили близько 20 дорожніх знаків «Рух механічних транспортних засобів заборонено» та «Ожеледиця».
Нагадаємо, з 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва становить 50 км/год.
Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год:
- просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)
- Наддніпрянське шосе
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)
Зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803 «Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год у період з 01 квітня до 01 листопада».
Водіїв закликають враховувати цю інформацію, коли вирушають у дорогу.