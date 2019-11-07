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    У ДТП на дорогах Київщини за добу постраждали восьмеро людей

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    У смт Гребінки легковик врізався у дерево - У ДТП на дорогах Київщини за добу постраждали восьмеро людей
    У смт Гребінки легковик врізався у дерево
    Фото: Нацполіція

    За всіма фактами ДТП поліція відкрила кримінальні провадження

    Минулої доби у дорожньо-транспортних пригодах на дорогах Київської області постраждали восьмеро людей. Троє пішоходів отримали травми внаслідок аварій, з них – одна 8-річна дитина.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Два наїзди на пішоходів сталися у Києво-Святошинському районі. У с. Віта Поштова водій скоїв наїзд на «зебрі», – потерпілий отримав перелом руки. У с. Гатне трапився наїзд на 8-річну дитину, хлопчик переходив дорогу у невстановленому місці, його із політравмою доставили до лікарні.

    Сьогодні о 00:30 у м. Миронівка в ДТП потрапили два авто. 36-річний водій, керуючи автомобілем «Газель», не обрав безпечну швидкість і не дотримався дистанції, відтак в’їхав у автомобіль ВАЗ, який рухався попереду. Внаслідок удару ВАЗ став некерованим, виїхав на узбіччя, де збив пішохода та в'їхав у дерево. В результаті керманича останнього та постраждалого пішохода доставлено до лікарні. За попередньою інформацією, водій «Газелі» був напідпитку.

    На Васильківщині у смт Гребінки близько опівночі водій легковика не дотримався встановленої швидкості, з’їхав на узбіччя та врізався у дерево. Двох пасажирів із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.

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    У ДТП на дорогах Київщини за добу постраждали восьмеро людей
    У ДТП на дорогах Київщини за добу постраждали восьмеро людей

    У Яготинському районі в аварію потрапив рейсовий автобус Харків-Київ. Його водій не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з вантажівкою, яка рухалася у попутному напрямку. Водія та пасажирку автобуса доставили до лікарні.

    За всіма фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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