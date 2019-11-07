У ДТП на дорогах Київщини за добу постраждали восьмеро людей



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У смт Гребінки легковик врізався у дерево Фото: Нацполіція

За всіма фактами ДТП поліція відкрила кримінальні провадження

Минулої доби у дорожньо-транспортних пригодах на дорогах Київської області постраждали восьмеро людей. Троє пішоходів отримали травми внаслідок аварій, з них – одна 8-річна дитина.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Два наїзди на пішоходів сталися у Києво-Святошинському районі. У с. Віта Поштова водій скоїв наїзд на «зебрі», – потерпілий отримав перелом руки. У с. Гатне трапився наїзд на 8-річну дитину, хлопчик переходив дорогу у невстановленому місці, його із політравмою доставили до лікарні.

Сьогодні о 00:30 у м. Миронівка в ДТП потрапили два авто. 36-річний водій, керуючи автомобілем «Газель», не обрав безпечну швидкість і не дотримався дистанції, відтак в’їхав у автомобіль ВАЗ, який рухався попереду. Внаслідок удару ВАЗ став некерованим, виїхав на узбіччя, де збив пішохода та в'їхав у дерево. В результаті керманича останнього та постраждалого пішохода доставлено до лікарні. За попередньою інформацією, водій «Газелі» був напідпитку.

На Васильківщині у смт Гребінки близько опівночі водій легковика не дотримався встановленої швидкості, з’їхав на узбіччя та врізався у дерево. Двох пасажирів із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.

У Яготинському районі в аварію потрапив рейсовий автобус Харків-Київ. Його водій не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з вантажівкою, яка рухалася у попутному напрямку. Водія та пасажирку автобуса доставили до лікарні.

За всіма фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.