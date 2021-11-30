У центрі Києва з’явиться фонтан-книга

Сквер Шолом-Алейхема стане публічним простором, який прославлятиме просвіту

У 2022 році заплановано створити унікальний простір у сквері на вул. Рогнідинській, 3 в Печерському районі Києва. Це місце відоме тим, що тут встановлено пам’ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему.

Як повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд», виникла ідея не просто відремонтувати сквер Шолом-Алейхема, а зробити його публічним простором, який би прославляв просвіту. І саме книга є символічним втіленням цього поняття.

«Ми візуалізували це бачення: фонтан, що перегортає сторінки книг, лави-книги, простір для публічних виступів, навіть дитячий майданчик із символічними сходинками-книгами», – розповіли фахівці «Київзеленбуду».

Генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король в інтерв’ю виданню «Київ24» зазначив, що концепція скверу Шолом-Алейхема відповідає духу часу. «У перекладі «шолом алейхем» – «мир вам», «я бажаю вам миру». А для нашої держави ідея миру надзвичайно важлива. Згадуючи про мир, ми також кажемо, що в усьому має бути цивілізований підхід, толерантність та просвіта… Освіта є основою досягнення мирного співіснування у світі, освічені люди безперечно несуть добро, а також мир, а не війну», – сказав він.

Як повідомлялося, нові зелені зони з`являться у кількох районах Києва: в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському

До слова, Апарат Ради нацбезпеки та оборони хоче забудувати зелену зону біля станції метро «Сирець» на вул. Щусєва багатоквартирними будинками з паркінгами. Тривають судові тяжби, а правоохоронці влаштовують обшуки в підрозділах міської влади.