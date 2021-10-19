РНБО не полишає наміру звести висотку біля метро «Сирець» і тисне на столичну владу

Столична влада планує облаштувати сквер на ділянці, яку забрали в Апарату РНБО

Судова тяганина через земельну ділянку біля станції метро «Сирець» на вул. Щусєва триває

Апарат Ради нацбезпеки та оборони хоче забудувати зелену зону біля станції метро «Сирець» на вул. Щусєва багатоквартирними будинками з паркінгами. Тривають судові тяжби, а правоохоронці влаштовують обшуки в підрозділах міської влади. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Київська міська держадміністрація зазначає, що історія цієї ділянки непроста. У 2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

Однак у 2019 році було встановлено, що ділянка не використовується за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище.

Мешканці Шевченківського району неодноразово зверталися з проханням щодо створення скверу замість сміттєзвалища та руїн. Тим більше, що початково (до отримання РНБО) земельна ділянка була визначена як територія зелених насаджень.

Враховуючи ці факти, у 2019 році КМДА припинила право постійного користування ділянкою.

Наразі міська влада привела територію до ладу: вивезено сміття, здійснено благоустрій. А у подальшому у планах мерії – облаштувати сквер для відпочинку мешканців району та міста.

Апарат РНБО не полишає спроб повернути собі приведену до ладу земельну ділянку, в судовому порядку.

Візуалізація забудови скверу

На теперішній час cудова тяжба триває.

Водночас правоохоронні органи, діючи в інтересах РНБО, продовжують систематичний тиск на міську владу, влаштовуючи обшуки та допити.

Нагадаємо, раніше міська влада заявляла, що оскаржуватиме рішення суду щодо повернення зеленої зони біля метро «Сирець» у використання апарату РНБО для забудови.

10 вересня до апарату Київської міської державної адміністрації з обшуками прийшли представники Київської прокуратури та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у справі про земельну ділянку поблизу станції метро «Сирець», де замість житлового будинку міська влада вирішила облаштувати сквер.

Раніше Окружний адмінсуд м. Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міськдержадміністрації № 809 від 08.05.2019 «Про припинення апарату Ради національної безпеки і оборони України права постійного користування земельною ділянкою на вул. Щусєва у Шевченківському районі м. Києва».