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    У Чорнобильській зоні сталася пожежа (фото)

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    Пожежа в зоні відчуження виникла&nbsp;на площі 0,003 га - У Чорнобильській зоні сталася пожежа (фото)
    Пожежа в зоні відчуження виникла на площі 0,003 га
    Фото: ДСНС

    Горів трав'яний настил у місті Прип'ять

    Сьогодні, 13 червня, о 12:06 до оперативно-диспетчерської служби м. Чорнобиль надійшло повідомлення про загоряння трав`яного настилу в місті Прип`ять, на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події негайно направили рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні ДСП «ЧАЕС».

    По прибуттю розвідкою встановлено, що горить трав’яний настил на площі 0,003 га.

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    Рятувальники локалізували пожежу о 12:41 та повністю ліквідовували о 13:09.

    Причина пожежі наразі з’ясовується. Жертв та постраждалих немає.

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    У Чорнобильській зоні сталася пожежа (фото)
    У Чорнобильській зоні сталася пожежа (фото)

    Нагадаємо, в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. 

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