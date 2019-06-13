У Чорнобильській зоні сталася пожежа (фото)



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Пожежа в зоні відчуження виникла на площі 0,003 га Фото: ДСНС

Горів трав'яний настил у місті Прип'ять

Сьогодні, 13 червня, о 12:06 до оперативно-диспетчерської служби м. Чорнобиль надійшло повідомлення про загоряння трав`яного настилу в місті Прип`ять, на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події негайно направили рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні ДСП «ЧАЕС».

По прибуттю розвідкою встановлено, що горить трав’яний настил на площі 0,003 га.

Рятувальники локалізували пожежу о 12:41 та повністю ліквідовували о 13:09.

Причина пожежі наразі з’ясовується. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.