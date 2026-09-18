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Атака на Київщину: постраждало п'ятеро людей, серед них – діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Київщину: постраждало п'ятеро людей, серед них – діти
Унаслідок атаки один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено
фото: ДСНС Київщини

Постраждалі госпіталізовані до лікарні

Зранку 18 вересня російська терористична армія атакувала дронами Фастівщину. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської ОДА Тимура Ткаченка.

«На жаль, внаслідок ранкової атаки ворожих дронів на Фастівщині постраждало п'ять людей, серед них троє дітей. У дітей зафіксовані акубаротравма та гострі реакції на стрес. Усі троє госпіталізовані до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Атака на Київщину: постраждало п'ятеро людей, серед них – діти фото 1

Тимур Ткаченко уточнив, що серед дорослих жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також чоловік отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи. Його госпіталізували до лікарні.

Зокрема, внаслідок атаки один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено. До того ж пошкоджено автомобіль.

Атака на Київщину: постраждало п'ятеро людей, серед них – діти фото 2

«Рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці й продовжують фіксувати наслідки атаки», – наголосив Ткаченко.

До слова, ввечері 17 вересня російські терористи атакували Київ безпілотниками. За інформацією Кличка, внаслідок удару постраждав один чоловік. Пораненого медики госпіталізували.

Зауважимо, у ніч на 18 вересня російські терористи вдарили по Запоріжжю. Під атаку потрапив ТЦ «Амстор». Унаслідок удару постраждала людина.

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Теги: війна Київщина

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