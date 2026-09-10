На Київщині 19-річний кілер готував убивство відомого активіста

СБУ затримала підозрюваного під час підготовки до замаху

Агент ФСБ планував застрелити чоловіка із засідки під час ранкової прогулянки із собакою

Контррозвідка Служби безпеки України затримала 19-річного жителя Миколаєва, якого підозрюють у підготовці замовного вбивства відомого громадського активіста на Київщині за завданням ФСБ. За даними слідства, чоловік мав застрелити свою жертву із засідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За інформацією джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про громадського діяча Геннадія Друзенка. Він є правником, громадським діячем та одним із засновників Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, створеного у 2014 році.

Як встановило слідство, фігурант тривалий час стежив за громадським діячем, вивчаючи його розпорядок дня та маршрути пересування. Зокрема, агент з'ясував, що чоловік вранці гуляє із собакою в лісі.

Російська спецслужба передала підозрюваному координати схрону, де він забрав пістолет із набоями та глушником. Надалі чоловік мав заночувати в лісі неподалік помешкання активіста, дочекатися його ранкової прогулянки та здійснити декілька пострілів із засідки.

Співробітники СБУ заявили, що завчасно викрили підготовку до злочину та затримали фігуранта під час підготовки до замаху. Замовлення російської спецслужби виконував 19-річний житель Миколаєва.

У поле зору ФСБ він нібито потрапив через активність у соціальних мережах, де публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Після вербування його відправили до Києва для підготовки вбивства.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманого три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони, які містять докази співпраці з російською спецслужбою. Слідчі повідомили чоловіку про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, готуванні до умисного вбивства на замовлення та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 26 серпня СБУ та Національна поліція повідомили про зрив замаху на керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу на Київщині. За даними слідства, для вбивства російські спецслужби планували використати саморобний вибуховий пристрій. Виконавцем був 63-річний чоловік, який після закладання вибухівки виїхав автобусом до Польщі, звідки планував утекти до Росії