Горів будинок екскомбрига Лучанова, підозрюваного у вбивстві двох братів

Перед займанням місцеві жителі чули три вибухи

Увечері 19 вересня у селі Калинівка Київської області загорівся будинок родини колишнього командира 155-ї механізованої бригади Станіслава Лучанова. Його підозрюють у викраденні та вбивстві братів Максима і Романа Мосейчуків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

За словами місцевих жителів, перед пожежею вони почули три вибухи. Вдень того ж дня у селі бачили дружину Лучанова Дарину разом із двома дітьми.

Родичка вбитих братів Мосейчуків припускає, що в будинку могли заздалегідь встановити вибухові пристрої. За її словами, пролунали три вибухи, які, на її думку, могли спрацювати за таймером. Після третього вибуху у вікні будинку з'явилося полум'я.

Жінка вважає, що таким чином родина Лучанових могла намагатися знищити будинок, а відповідальність за пожежу перекласти на місцевих мешканців. Водночас підтверджень цієї версії немає.

Натомість рятувальники, які прибули на місце, припускають, що причиною займання могло стати коротке замикання електропроводки. Вогонь не поширився на решту будинку, пожежу загасили.

Нагадаємо, Станіслава Лучанова було затримано 13 липня за підозрою у викраденні та вбивстві братів Максима і Романа Мосейчуків. За аналогічною підозрою правоохоронці затримали ще дев'ятьох військовослужбовців.

За версією слідства, у ніч проти 28 червня після конфлікту братів із дружиною Лучанова чоловіків за наказом екскомбрига викрали, вивезли до іншої області та вбили. 9 липня їхні тіла з численними вогнепальними пораненнями знайшли у лісосмузі на Полтавщині. 11 липня Лучанов самовільно залишив місце служби. Через два дні його затримали правоохоронці, а 14 липня помістили до слідчого ізолятора.

14 липня суд обрав запобіжний захід для Лучанова у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб права на заставу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Сам колишній командир бригади провини не визнає.