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Росія протягом доби майже безперервно тероризувала Київщину дронами

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія протягом доби майже безперервно тероризувала Київщину дронами
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки
фото: ДСНС

Наслідки ворожих атак зафіксовано одразу у чотирьох районах області

Російські війська протягом доби продовжували атакувати Київську область ударними безпілотниками. Повітряна тривога в регіоні фактично тривала майже безперервно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка.

За цей час унаслідок російських атак було пошкоджено дев'ять цивільних об'єктів у чотирьох районах області. В Обухівському районі пошкоджено три об'єкти, у Вишгородському – один, у Бориспільському – два, у Бучанському – три.

Найбільше постраждали складські приміщення – пошкоджено п'ять об'єктів. Також руйнувань зазнали виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби й багатоквартирний будинок.

Очільник області наголосив, що російські війська продовжують бити по цивільній інфраструктурі, виробничих об'єктах та житлу. Він закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Згодом у ДСНС повідомили про наслідки ударів по Бучанському району. Зокрема, загорілася складська будівля на території офісно-логістичного комплексу. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу. Через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів вони змушені періодично припиняти роботи та відходити на безпечну відстань. Ще одну пожежу, яка виникла на покрівлі складського приміщення, вже ліквідовано.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну, застосувавши дві протикорабельні ракети «Циркон» та 174 безпілотники різних типів. Близько половини запущених дронів були реактивними.

Основними напрямками удару стали Одеська та Київська області. Протиповітряна оборона збила або подавила 141 повітряну ціль. Зафіксовано влучання на 15 локаціях, ще на дев'яти впали уламки збитих цілей. Запущені Росією ракети цілей не досягли.

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Теги: Київщина Київ дрон безпілотник Тимур Ткаченко тривога

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