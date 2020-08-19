Святкування Дня Незалежності України: оприлюднено програму заходів у Києві



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Київ урочисто відзначить День Державного Прапора України та 29-у річницю незалежності України

До Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій. Київська міська держадміністрація затвердила відповідний план заходів.

Із 20 серпня до 4 вересня працюватиме фотовиставка до Дня Незалежності України «Україно моя» у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця».

Із 20 до 25 серпня у Національному заповіднику «Софія Київська» триватиме Міжнародний мультидисциплінарний некомерційний та соціально спрямований фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage.

23 серпня у парку імені Тараса Шевченка всі охочі зможуть відвідати творчий фестиваль «З Україною в серці».

24 серпня відбудеться відеоекскурс «Україно, ти потрібна мені» у Центральні бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.

24 серпня відбудеться вітрильна регата «День Незалежності» – змагання серед крейсерсько-перегонових яхт (затока «Собаче гирло» та яхт-клуб «Riviera Rivrside Marina»).

Також вже відкрилася і триватиме до 30 серпня виставка-роздум «Україна: шлях у майбутнє» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».

На Майдані Незалежності з 21 серпня до 20 листопада проведуть виставковий проєкт до Дня Героїв Небесної сотні «Століття незламних».

23 серпня біля будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36) та у районах міста проведуть урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.

24 серпня проведуть молебні за Україну та український народ. У районах міста цього дня покладатимуть квіти до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Також До Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України 24 серпня заплановані урочисті заходи за участю керівництва держави та міста.

Нагадаємо, напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.

Традиційно, з нагоди свята центральну частину столиці прикрасять святковою ілюмінацією.

23-24 серпня можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час підготовки та проведення святкових заходів у центральній частині міста.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України». Святкування пройде без параду і з урахуванням вимог по запобіганню поширення коронавірусу.