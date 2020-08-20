Стало відомо, скільки Київ витратить на святкування Дня Незалежності



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Кошти на святкування Дня Незалежності передбачені у бюджеті Києва на 2020 рік

На проведення у Києві урочистих заходів до Дня Незалежності України передбачено близько 300 тис. гривень. Про це повідомили у Департаменті суспільних комунікацій Київської міської держадміністрації на запит УНН.

«Міською цільовою програмою «Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2020-2022 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №452/8025, у бюджеті міста Києва на 2020 рік передбачені кошти на проведення заходів з нагоди 29-ї річниці незалежності України у сумі 300 тис. гривень. За результатами проведеної процедури електронної закупівлі послуг на торговельному майданчику Prozorro сума була зменшена до 285 тис. гривень», - повідомили у департаменті.

Як повідомлялося, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в Києві відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.

Напередодні Дня Державного Прапора відкриють споруду флагштоку для найвищого, головного прапора України.

Традиційно, з нагоди свята центральну частину столиці прикрасять святковою ілюмінацією.

23-24 серпня можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів на час підготовки та проведення святкових заходів у центральній частині міста.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України». Святкування пройде без параду і з урахуванням вимог по запобіганню поширення коронавірусу.