Масштаби вражають: Кличко показав флагшток для найбільшого прапора України (фото)



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Флагшток встановили біля «Батьківщини-матері» Фото: пресслужба мера Києва

Флагшток важить 32 тонни

Фахівці вже завершили спорудження на київських пагорбах флагштока висотою майже 90 метрів для найбільшого прапора України. Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Зовсім скоро над київськими пагорбами замайорить найбільший, головний прапор України. Фахівці вже завершили спорудження флагштока висотою майже 90 метрів. А важить він 32 тонни. Розмір полотнища прапору -16 на 24 метри», - повідомив мер.

Також вже встановили елементи підсвітки найбільшого державного прапора, який можна буде побачити і вночі, практично з будь-якої точки нашої столиці, зазначив Кличко.

«Напередодні Дня державного прапору ми відкриємо меморіал та урочисто підіймемо головний прапор України. Спорудило місто цей об’єкт за кошти меценатів, яким я дуже вдячний!» - додав мер.

Раніше мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері».

Кличко опублікував відео з будівельного майданчика, де встановлюють флагшток.