Кличко показав, як у Києві встановлюють найбільший прапор України (відео)



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Віталій Кличко відвідав будівельний майданчик, де розпочали встановлювати головний прапор України Фото: скріншот відео

Зводять найбільший в країні флагшток за кошти меценатів

У понеділок, 17 серпня, вранці мер Києва Віталій Кличко навідався на будівельний майданчик, де вже розпочали встановлювати флагшток для найвищого, головного Прапору України.

Відео з майданчика він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Тиждень залишився до великих свят для українців - Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний Прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції. Напередодні Дня Державного Прапору ми відкриємо меморіал, - зазначив мер. - Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний Прапор нашої держави».

Кличко зауважив, що зводять найбільший в країні флагшток за кошти меценатів.

Раніше мер повідомив, що у Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері».

Висота флагштока буде майже 90 метрів, а полотнище прапора – розміром 16 на 24 метри.