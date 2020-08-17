Кличко показав, як у Києві встановлюють найбільший прапор України (відео)
Віталій Кличко відвідав будівельний майданчик, де розпочали встановлювати головний прапор України
Зводять найбільший в країні флагшток за кошти меценатів
У понеділок, 17 серпня, вранці мер Києва Віталій Кличко навідався на будівельний майданчик, де вже розпочали встановлювати флагшток для найвищого, головного Прапору України.
Відео з майданчика він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Друзі! Тиждень залишився до великих свят для українців - Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний Прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції. Напередодні Дня Державного Прапору ми відкриємо меморіал, - зазначив мер. - Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний Прапор нашої держави».
Кличко зауважив, що зводять найбільший в країні флагшток за кошти меценатів.
Раніше мер повідомив, що у Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері».
Висота флагштока буде майже 90 метрів, а полотнище прапора – розміром 16 на 24 метри.