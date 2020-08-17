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    Кличко показав, як у Києві встановлюють найбільший прапор України (відео)

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    <p>Віталій Кличко відвідав будівельний майданчик, де розпочали встановлювати головний прапор України</p> - Кличко показав, як у Києві встановлюють найбільший прапор України (відео)

    Віталій Кличко відвідав будівельний майданчик, де розпочали встановлювати головний прапор України

    Фото: скріншот відео

    Зводять найбільший в країні флагшток за кошти меценатів

    У понеділок, 17 серпня, вранці мер Києва Віталій Кличко навідався на будівельний майданчик, де вже розпочали встановлювати флагшток для найвищого, головного Прапору України.

    Відео з майданчика він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі! Тиждень залишився до великих свят для українців - Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний Прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції. Напередодні Дня Державного Прапору ми відкриємо меморіал, - зазначив мер. - Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний Прапор нашої держави».

    Кличко зауважив, що зводять найбільший в країні флагшток за кошти меценатів. 

    Раніше мер повідомив, що у Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері».

    Висота флагштока буде майже 90 метрів, а полотнище прапора – розміром 16 на 24 метри. 

    Віталій Кличко Київ прапор День Незалежності музей
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