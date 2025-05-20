У Дніпровському районі тимчасово змінено маршрути двох автобусів
Автобуси курсуватимуть за зміненим маршрутом до закінчення ярмарку на вулиці Івана Микитенка
Рух автобусів маршрутів №46 та №112 у вівторок, 20 травня, тимчасово змінено у зв'язку з проведенням продовольчого ярмарку на вулиці Івана Микитенка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».
З початку руху і до закінчення ярмарку автобуси курсуватимуть за зміненим маршрутом:
- Автобус №46: від станції метро "Лівобережна" до вулиці Миколи Кибальчича за діючим маршрутом, далі – вулицею Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вулицею Івана Микитенка.
- Автобус №112: від станції метро "Лук’янівська" до вулиці Миколи Кибальчича за діючим маршрутом, далі – вулицею Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вулицею Івана Микитенка.
У «Київпастрансі» просять вибачення за тимчасові незручності та закликають пасажирів враховувати зміни при плануванні своїх поїздок.
Нагадаємо, з 6 травня 2025 року поїзди міської електрички на станції «Святошин» завжди прибуватимуть на першу або другу колії «острівної» платформи. Це значно спростить пересадку з приміських рейсів та забезпечить комфорт пасажирів.
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