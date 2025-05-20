У Дніпровському районі тимчасово змінено маршрути двох автобусів

«Київпастранс» просить вибачення за тимчасові незручності та закликає пасажирів враховувати зміни при плануванні своїх поїздок

Автобуси курсуватимуть за зміненим маршрутом до закінчення ярмарку на вулиці Івана Микитенка

Рух автобусів маршрутів №46 та №112 у вівторок, 20 травня, тимчасово змінено у зв'язку з проведенням продовольчого ярмарку на вулиці Івана Микитенка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

З початку руху і до закінчення ярмарку автобуси курсуватимуть за зміненим маршрутом:

Автобус №46 : від станції метро "Лівобережна" до вулиці Миколи Кибальчича за діючим маршрутом, далі – вулицею Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вулицею Івана Микитенка.

: від станції метро "Лівобережна" до вулиці Миколи Кибальчича за діючим маршрутом, далі – вулицею Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вулицею Івана Микитенка. Автобус №112: від станції метро "Лук’янівська" до вулиці Миколи Кибальчича за діючим маршрутом, далі – вулицею Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вулицею Івана Микитенка.

Тимчасові зміни у русі автобусів маршрутів №46 та №112 20 травня інфоргафіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» просять вибачення за тимчасові незручності та закликають пасажирів враховувати зміни при плануванні своїх поїздок.

Нагадаємо, з 6 травня 2025 року поїзди міської електрички на станції «Святошин» завжди прибуватимуть на першу або другу колії «острівної» платформи. Це значно спростить пересадку з приміських рейсів та забезпечить комфорт пасажирів.