У Києві двоє чоловіків під час сварки на парковці влаштували стріляну (фото)

Попередньо встановлено, що на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході чого один з них здійснив постріл

У Подільському районі Києва конфлікт на парковці вранці 24 квітня закінчився стріляниною, наразі на місці працює поліція. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

«Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Подільському районі столиці. Інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 10 години», – йдеться у повідомленні.

На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, керівництво територіального підрозділу та головного управління поліції фото: відділ комунікації поліції Києва

За попередніми даними, на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході якого один з них здійснив постріл.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Подільському районі столиці фото: відділ комунікації поліції Києва

Всі учасники події встановлені фото: відділ комунікації поліції Києва

Як повідомили праоохоронці, всі учасники події встановлені, на місці працюють правоохоронці, всі обставини встановлюються. Вирішується питання правової кваліфікації. Деталі у поліції пообіцяли повідомити згодом.

Нагааємо, 22 квітня, близько 08:50 ранку до поліції надійшло повідомлення про виявлення чоловіка з вогнепальним пораненням у Святошинському районі столиці. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Триває слідство.