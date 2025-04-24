Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві двоє чоловіків під час сварки на парковці влаштували стріляну (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві двоє чоловіків під час сварки на парковці влаштували стріляну (фото)
Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Подільському районі столиці
фото: відділ комунікації поліції Києва

Попередньо встановлено, що на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході чого один з них здійснив постріл

У Подільському районі Києва конфлікт на парковці вранці 24 квітня закінчився стріляниною, наразі на місці працює поліція. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва. 

«Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Подільському районі столиці. Інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 10 години», – йдеться у повідомленні.

На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, керівництво територіального підрозділу та головного управління поліції
На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу, керівництво територіального підрозділу та головного управління поліції
фото: відділ комунікації поліції Києва

За попередніми даними, на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході якого один з них здійснив постріл. 

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Подільському районі столиці
Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Подільському районі столиці
фото: відділ комунікації поліції Києва
Всі учасники події встановлені
Всі учасники події встановлені
фото: відділ комунікації поліції Києва

Як повідомили праоохоронці, всі учасники події встановлені, на місці працюють правоохоронці, всі обставини встановлюються. Вирішується питання правової кваліфікації. Деталі у поліції пообіцяли повідомити згодом. 

Нагааємо, 22 квітня, близько 08:50 ранку до поліції надійшло повідомлення про виявлення чоловіка з вогнепальним пораненням у Святошинському районі столиці. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Триває слідство.

Теги: Київ стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Викрадення автівки сталося наприкінці 2024 року у Деснянському районі столиці
Перед судом постануть четверо чоловіків, які силою забрали у знайомого Land Rover
26 березня, 09:25
За скоєння злочину оперативні працівники затримали неодноразово судимого за майнові злочини 35-річного мешканця Київщини
У Києві чоловік викрав понад сто метрів кабелю зв’язку з будинку: як його покарають
26 березня, 11:02
Хлопець розмалював лобове скло тролейбуса
У Києві молодики розмалювали тролейбус для контенту: реакція поліції
7 квiтня, 04:57
На Виноградарі через будівництво метро на рік буде перекрито частину проспекту
Зміни маршрутів: як курсуватиме транспорт через будівництво метро на Виноградар
28 березня, 17:50
На даху будинку утворився «кратер» від прильоту дрона
Дощ заливає квартири. Як живуть жителі будинку у Києві, в який влучив дрон (відео)
1 квiтня, 18:59
Маршрут столичного автобусу №52 буде змінено з 5 квітня: схема руху
Маршрут столичного автобусу №52 буде змінено з 5 квітня: схема руху
4 квiтня, 12:13
Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки у ніч на 12 квітня
Атака ворожих дронів на Київ: ДСНС працює над ліквідацією наслідків (оновлено)
12 квiтня, 07:42
Найбільші контракти з «Київзеленбудом» отримали п’ять фірм
Хто «пасеться» у столичних парках? Названо фірми, які отримали найбільші контракти «Київзеленбуду» у 2024 році
17 квiтня, 18:35
Окрім порушення правил розміщення, об’єкт мав вкрай занедбаний вигляд
У Києві демонтовано дивну споруду – триповерховий гараж для розведення голубів
Вчора, 10:24

Новини

Кличко та посол Японії в Україні передали «Київзеленбуду» 13 мініекскаваторів (фото)
Кличко та посол Японії в Україні передали «Київзеленбуду» 13 мініекскаваторів (фото)
У Києві двоє чоловіків під час сварки на парковці влаштували стріляну (фото)
У Києві двоє чоловіків під час сварки на парковці влаштували стріляну (фото)
У Києві 25 квітня оголошено днем жалоби
У Києві 25 квітня оголошено днем жалоби
Відкрито пункт підтримки постраждалих від атаки РФ у Святошинському районі: адреса
Відкрито пункт підтримки постраждалих від атаки РФ у Святошинському районі: адреса
Київ оговтується після масованої російської атаки: фоторепортаж з місця удару
Київ оговтується після масованої російської атаки: фоторепортаж з місця удару
Кривавий обстріл у Києві. Світові ЗМІ знайшли пояснення нічному удару по столиці
Кривавий обстріл у Києві. Світові ЗМІ знайшли пояснення нічному удару по столиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
33K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
22K
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі
20K
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
14K
У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua