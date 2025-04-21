У столиці відкрився казковий Парк Легенд: фоторепортаж
Організатори запрошують всіх бажаючих зануритися у світ фантазії та добрих історій
На Співочому полі відкрився тематичний проект казкових персонажів, які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту. Парк Легенд – це фантастичний світ велетнів, тролів і магічних створінь, які досягають 4 та 5 метрів заввишки, розмовлять із відвідувачами та рухаються за допомогою аніматроніки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Окрім гігантських інсталяцій, гостям підготували видовищні шоу та інтерактивні шоу щовихідних; фотозони для Instagram; зони відпочинку та дозвілля. Організатори запрошують всіх бажаючих зануритися у світ фантазії та добрих історій.
Квитки можна придбати на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці - в Instagram та Facebook заходу.
Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний.
Адреса: парк Співоче, вул. Лаврська, 31
Години роботи: 10:00 – 20:00
Вартість квитків:
Будні:дорослий – 200 грн; дитячий – 100 грн.
Вихідні:дорослий – 250 грн; дитячий – 150 грн.
Дітям до 3-х років – безкоштовно.
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