У столиці відкрився казковий Парк Легенд: фоторепортаж

Організатори запрошують всіх бажаючих зануритися у світ фантазії та добрих історій

На Співочому полі відкрився тематичний проект казкових персонажів, які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту. Парк Легенд – це фантастичний світ велетнів, тролів і магічних створінь, які досягають 4 та 5 метрів заввишки, розмовлять із відвідувачами та рухаються за допомогою аніматроніки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Розмір велентів дійсно вражає фото: glavcom.ua

Фігурки казкових героїв розміщені по всій території Сповочого фото: glavcom.ua

На Великдень у Києві було надзвичайно тепло фото: glavcom.ua

Чарівні бджілки на Співочому фото: glavcom.ua

Казкові персонажі на Співочому фото: glavcom.ua

На Співочому також можна помилуватися тюльпанами фото: glavcom.ua

Також на Співочому триває цвітіння дерев фото: glavcom.ua

На залитих сонцем галявинах цвітуть нарциси та тюльпани фото: glavcom.ua

Люди прогулюються на Співочому полі фото: glavcom.ua

Казкові герої на Співочому фото: glavcom.ua

Ранні сорти тюльпанів вже відцвіли, але й досі є на що подивитися фото: glavcom.ua

«Зердес Астроном» відпочиває в очікуванні зоряного неба над Співочим фото: glavcom.ua

Цей велетень, що постійно чухає живіт, є одним з фаворитів у малечі фото: glavcom.ua

Коваль та його донька є позитивними персонажами виставки фото: glavcom.ua

Милі малючки на Співочому фото: glavcom.ua

Діти розглядають пузочуха фото: glavcom.ua

Окрім гігантських інсталяцій, гостям підготували видовищні шоу та інтерактивні шоу щовихідних; фотозони для Instagram; зони відпочинку та дозвілля. Організатори запрошують всіх бажаючих зануритися у світ фантазії та добрих історій.

Одна з квіткових фотозон на Співочому фото: glavcom.ua

Момент, коли біля фотозони немає жодного відвідувача, трапляється нечасто фото: glavcom.ua

Квитки можна придбати на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці - в Instagram та Facebook заходу.

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний.

Адреса: парк Співоче, вул. Лаврська, 31

Години роботи: 10:00 – 20:00

Вартість квитків:

Будні:дорослий – 200 грн; дитячий – 100 грн.

Вихідні:дорослий – 250 грн; дитячий – 150 грн.

Дітям до 3-х років – безкоштовно.

Нагадаємо, «Главком» підготував добірку з десяти мальовничих місць Київської та Чернігівської областей, які ідеально підійдуть для незабутнього весняного відпочинку.