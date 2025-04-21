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У столиці відкрився казковий Парк Легенд: фоторепортаж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столиці відкрився казковий Парк Легенд: фоторепортаж
На Співочому обжились фантастичні персонажі
фото: glavcom.ua

Організатори запрошують всіх бажаючих зануритися у світ фантазії та добрих історій

На Співочому полі відкрився тематичний проект казкових персонажів,  які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту. Парк Легенд – це фантастичний світ велетнів, тролів і магічних створінь, які досягають 4 та 5 метрів заввишки, розмовлять із відвідувачами та рухаються за допомогою аніматроніки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». 

Розмір велентів дійсно вражає
Розмір велентів дійсно вражає
фото: glavcom.ua
Фігурки казкових героїв розміщені по всій території Сповочого
Фігурки казкових героїв розміщені по всій території Сповочого
фото: glavcom.ua
На Великдень у Києві було надзвичайно тепло
На Великдень у Києві було надзвичайно тепло
фото: glavcom.ua
Чарівні бджілки на Співочому
Чарівні бджілки на Співочому
фото: glavcom.ua
Казкові персонажі на Співочому
Казкові персонажі на Співочому
фото: glavcom.ua
На Співочому також можна помилуватися тюльпанами
На Співочому також можна помилуватися тюльпанами
фото: glavcom.ua
Також на Співочому триває цвітіння дерев
Також на Співочому триває цвітіння дерев
фото: glavcom.ua
На залитих сонцем галявинах цвітуть нарциси та тюльпани
На залитих сонцем галявинах цвітуть нарциси та тюльпани
фото: glavcom.ua
Люди прогулюються на Співочому полі
Люди прогулюються на Співочому полі
фото: glavcom.ua
Казкові герої на Співочому
Казкові герої на Співочому
фото: glavcom.ua
Ранні сорти тюльпанів вже відцвіли, але й досі є на що подивитися
Ранні сорти тюльпанів вже відцвіли, але й досі є на що подивитися
фото: glavcom.ua
«Зердес Астроном» відпочиває в очікуванні зоряного неба над Співочим
«Зердес Астроном» відпочиває в очікуванні зоряного неба над Співочим
фото: glavcom.ua
Цей велетень, що постійно чухає живіт, є одним з фаворитів у малечі
Цей велетень, що постійно чухає живіт, є одним з фаворитів у малечі
фото: glavcom.ua
Коваль та його донька є позитивними персонажами виставки
Коваль та його донька є позитивними персонажами виставки
фото: glavcom.ua
Милі малючки на Співочому
Милі малючки на Співочому
фото: glavcom.ua
Діти розглядають пузочуха
Діти розглядають пузочуха
фото: glavcom.ua

Окрім гігантських інсталяцій, гостям підготували видовищні шоу та інтерактивні шоу щовихідних; фотозони для Instagram; зони відпочинку та дозвілля. Організатори запрошують всіх бажаючих зануритися у світ фантазії та добрих історій.

Одна з квіткових фотозон на Співочому
Одна з квіткових фотозон на Співочому
фото: glavcom.ua
Момент, коли біля фотозони немає жодного відвідувача, трапляється нечасто
Момент, коли біля фотозони немає жодного відвідувача, трапляється нечасто
фото: glavcom.ua

Квитки можна придбати на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Подробиці - в Instagram та Facebook заходу. 

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи – безкоштовний.

Адреса: парк Співоче, вул. Лаврська, 31

Години роботи: 10:00 – 20:00

Вартість квитків:

Будні:дорослий – 200 грн; дитячий – 100 грн.

Вихідні:дорослий – 250 грн; дитячий – 150 грн. 

Дітям до 3-х років – безкоштовно.

Нагадаємо, «Главком» підготував добірку з десяти мальовничих місць Київської та Чернігівської областей, які ідеально підійдуть для незабутнього весняного відпочинку.

Теги: Київ весна відпочинок

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