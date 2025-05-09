Зеленський відповів на петицію Терещенка щодо дерибану лісів та узбереж

Петиція швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів, проте закон був підписаний президентом без офіційної відповіді на звернення

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію Мішеля Терещенка щодо ветування скандального закону №12089, який стосується захисту прав добросовісних набувачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадську ініціативу «Голка».

Нагадаємо, петиція, ініційована нащадком Терещенків, закликала ветувати закон, який, на думку ініціаторів, фактично «обнуляє» претензії до осіб, що незаконно заволоділи лісами та узбережжями. Петиція швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів, проте закон був підписаний президентом без офіційної відповіді на звернення.

Лише після звернення «Голки», через місяць після підписання закону, президент надав відповідь. У ній глава держави зазначив, що закон «є надзвичайно важливим для розвитку інституту власності в Україні, зокрема в частині забезпечення захисту прав і законних інтересів добросовісних набувачів, які в законний спосіб набули право власності на відповідне майно».

Президент відповів на петицію Мішеля Терещенка щодо вето закону №12089 скриншот з сайту президента України

Громадська ініціатива «Голка» неодноразово наголошувала на ризиках, які несе цей закон. Зокрема, вони стверджують, що закон узаконює оборудки з нерухомістю, які відбулися за останнє десятиліття, якщо з моменту заволодіння ділянкою пройшло 10 років. «Голка» також повідомила про перший випадок застосування цього закону у справі Протасового Яру.

Нагадаємо, петиція Мішеля Терещенка набрала необхідну кількість голосів 28 березня.

20 лютого правовий комітет Верховної Ради схвалив до другого читання скандальний проєкт №12089. Законодавча ініціатива передбачає обнулення претензій до тих, хто зумів заволодіти ділянкою у лісі чи на узбережжі, якщо з моменту її привласнення пройшло 10 років і вони потрапили у приватні руки. Це означає: щойно парламент підтримає цей проєкт, а президент підпише – такі оборудки з нерухомістю, які відбулися за останнє десятиліття, узаконять.

Якщо 10-річний строк дерибану ще не минув, то перед тим, як позиватися до суду аби врятувати майно, з державного чи місцевого бюджету треба буде покласти на депозит вартість майна, яке громада чи держава захоче повернути. Таким чином той, хто заволодів лісами чи узбережжям, залишиться або з набутим майном, яке взагалі не могло бути в обігу, або з бюджетними грошима. Він виграє, що так, що так, а програє держава.

Вже 12 березня Верховна рада України ухвалила законопроєкт у другому читанні та в цілому.