Міська електричка змінила місце прибуття поїздів на станції «Святошин»

Станцією «Святошин» щодня користуються близько 10 тисяч пасажирів

У Києві з 6 травня 2025 року поїзди міської електрички на станції «Святошин» завжди прибуватимуть на першу або другу колії «острівної» платформи. Це значно спростить пересадку з приміських рейсів та забезпечить комфорт пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Kyiv City Express.

Станція «Святошин» є однією з найпопулярніших станцій Київської кільцевої електрички, якою щодня користуються близько 10 тисяч пасажирів. Для зручності пасажирів залізничники змінили низку маршрутів та розклад деяких поїздів.

Зі станції «Святошин» можна пересісти зокрема на наступні приміські поїзди:

№6605 та №6609 Борщагівка – Тетерів (відправлення о 8:40 і 11:47, прибуття о 10:06 і 13:16 відповідно);

№6615 Київ – Тетерів (відправлення о 15:16, прибуття о 16:48);

№6673 Борщагівка – Буча (відправлення о 16:11, прибуття о 16:35);

№6619 Київ – Коростень (відправлення о 18:10, прибуття о 21:12);

№6621 Святошин – Тетерів (відправлення о 18:50, прибуття о 20:14);

№6679 Святошин – Немішаєве (відправлення о 21:04, прибуття о 21:44).

У зворотному напрямку до станції Святошин можна доїхати приміськими поїздами:

№6670 Немішаєве – Святошин (відправлення о 5:15, прибуття о 5:52);

№6606 Тетерів – Борщагівка (відправлення о 6:16, прибуття о 7:45);

№6608 Коростень – Борщагівка (відправлення о 5:40, прибуття о 8:47);

№6614 Тетерів – Борщагівка (відправлення о 11:14, прибуття о 12:36);

№6620 Коростень – Святошин (відправлення о 14:34, прибуття о 17:40);

№6624 Тетерів – Святошин (відправлення о 19:29, прибуття о 20:54).

Нагадаємо, першого травневого вікенду Київська дитяча залізниця дала старт своєму 72-му сезону, який цього року перетворився на масштабний залізничний фестиваль. Разом із вихованцями столичної дитячої магістралі участь у святковому відкритті взяли їхні однолітки з Харкова та Запоріжжя, а особливими гостями стали 47 дітей із прифронтових громад Дніпропетровщини.