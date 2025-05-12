Жіноча збірна Києва виборола перемогу на чемпіонаті України з водного поло

Перемога співпала з 40-річчям київської жіночої команди з водного поло

Львів став ареною фінального туру чемпіонату України з водного поло серед жіночих команд, що проходив з 8 по 11 травня на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України. Про це, як інформує «Главком», повідомив головний тренер жіночої національної збірної України з водного поло Михайло Лебедєв.

За результатами змагань, перемогу здобула збірна Києва. Друге місце посіла львівська команда ВК «Динамо-Амазонки», а бронзові нагороди дісталися збірній Донецької області.

«Ми чемпіони!!! Здійснилося, 10-й титул чемпіонок України серед жіночих команд їде до Києва. Цей ювілей особливий, перед командою було поставлено завдання не програти жодної гри – вони це зробили», – написав у мережі жіночої національної збірної України з водного поло Михайло Лебедєв.

Тренер також відзначив особливість цієї перемоги, адже вона співпала з 40-річчям київської жіночої команди з водного поло. Він висловив подяку своїй колезі та асистентці Наталії Мельничук за її вагомий внесок у підготовку команди.

Тренер жіночої національної збірної України з водного поло Михайло Лебедєв висловив вдячність своїм вихованкам, які своєю грою довели високий рівень київської школи з водного поло. «Дякую дівчатам за перемогу у чемпіонаті України 2025 року. Ви кращі!» – написав тренер.

Лебедєв також згадав тренерів, працювали з жіночою командою Києва: Володимира Висотіна, Юлію Прохорову (Механошину), Михайла Авдєєва, Володимира Данька та Йосипа Земцова, підкресливши їхню роль у закладенні міцного фундаменту для подальших успіхів.

Останні два десятиліття Михайло Лебедєв та Наталія Мельничук присвятили вихованню не одного покоління талановитих гравчинь.

Нагадаємо, національна збірна України з гандболу поступилася команді Фарерських островів у п’ятому турі відбіркового етапу чемпіонату Європи-2026. Незважаючи на негативний результат, українці зуміли здобути путівку на континентальну першість.