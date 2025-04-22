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У Києві чоловік отримав вогнепальне поранення. Поліція розслідує замах на вбивство

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві чоловік отримав вогнепальне поранення. Поліція розслідує замах на вбивство
Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину
фото: поліція Києва

Потерпілого госпіталізовано. На місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби

Сьогодні, 22 квітня, близько 08:50 ранку до поліції надійшло повідомлення про виявлення чоловіка з вогнепальним пораненням у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

На місце події негайно прибули керівництво столичної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи та медики. Потерпілого було госпіталізовано, де йому надається необхідна медична допомога.

Повідомлення про виявлення чоловіка у Святошинському районі столиці із вогнепальним пораненням надійшло сьогодні о 08:50
Повідомлення про виявлення чоловіка у Святошинському районі столиці із вогнепальним пораненням надійшло сьогодні о 08:50
фото: поліція Києва

Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту та розшукують осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину
Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину
фото: поліція Києва

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Триває слідство.

Нагадаємо, борг у $120 тис. обернувся стріляниною та побиттям: у Києві трьом чоловікам оголошено підозру за напад на іноземця. Кредитори, не дочекавшись повернення грошей, влаштували справжнє переслідування.

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Теги: Київ вбивство слідство поліція чоловік поранення стрілянина

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