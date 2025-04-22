У Києві чоловік отримав вогнепальне поранення. Поліція розслідує замах на вбивство

Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину

Потерпілого госпіталізовано. На місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби

Сьогодні, 22 квітня, близько 08:50 ранку до поліції надійшло повідомлення про виявлення чоловіка з вогнепальним пораненням у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

На місце події негайно прибули керівництво столичної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи та медики. Потерпілого було госпіталізовано, де йому надається необхідна медична допомога.

Повідомлення про виявлення чоловіка у Святошинському районі столиці із вогнепальним пораненням надійшло сьогодні о 08:50 фото: поліція Києва

Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту та розшукують осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину фото: поліція Києва

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Триває слідство.

Нагадаємо, борг у $120 тис. обернувся стріляниною та побиттям: у Києві трьом чоловікам оголошено підозру за напад на іноземця. Кредитори, не дочекавшись повернення грошей, влаштували справжнє переслідування.