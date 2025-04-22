У Києві чоловік отримав вогнепальне поранення. Поліція розслідує замах на вбивство
Потерпілого госпіталізовано. На місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби
Сьогодні, 22 квітня, близько 08:50 ранку до поліції надійшло повідомлення про виявлення чоловіка з вогнепальним пораненням у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
На місце події негайно прибули керівництво столичної поліції, слідчо-оперативна група, кінологи та медики. Потерпілого було госпіталізовано, де йому надається необхідна медична допомога.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту та розшукують осіб, які можуть бути причетні до злочину.
Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Триває слідство.
Нагадаємо, борг у $120 тис. обернувся стріляниною та побиттям: у Києві трьом чоловікам оголошено підозру за напад на іноземця. Кредитори, не дочекавшись повернення грошей, влаштували справжнє переслідування.
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