У Києві демонтовано дивну споруду – триповерховий гараж для розведення голубів

Тимчасова споруда значно обмежувала можливість повноцінного використання парковки

На території одного з паркувальних майданчиків у Києві демонтували незвичну тимчасову споруду – приміщення для розведення голубів, що складалося з трьох гаражів, встановлених один на один. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київблагоустрій».

Фахівці «Київблагоустрою» зазначають, що з подібним об’єктом стикнулися вперше фото: Київдемонтаж/Telegram

Повідомляється, що верхні «поверхи» вдалося зняти за допомогою вантажної техніки. Далі демонтажні роботи продовжували вручну через відсутність необхідних зачепів для безпечного підйому всіх елементів одночасно.

Такий вигляд має будинок для голубів всередині фото: Київдемонтаж/Telegram

«Окрім порушення правил розміщення, об’єкт мав вкрай занедбаний вигляд: іржаві стіни з графіті та сліди багаторічного використання без належного догляду», – йдеться у повідомленні.

Верхні «поверхи» споруди було знято за допомогою вантажної техніки фото: Київдемонтаж/Telegram

Далі демонтажні роботи продовжували вручну через відсутність необхідних зачепів для безпечного підйому всіх елементів одночасно фото: Київдемонтаж/Telegram

Тимчасова споруда не лише псувала зовнішній вигляд міського простору, а й значно обмежувала можливість повноцінного використання парковки, зазначили комунальники.

«Відтепер кількість паркомісць на цьому майданчику зросте, а навколишній простір відповідатиме загальній архітектурі району», – підсумували у «Київблагоустрої».

Об’єкт мав занедбаний вигляд: іржаві стіни з графіті та сліди багаторічного використання без належного догляду фото: Київдемонтаж/Telegram

Тимчасова споруда значно обмежувала можливість повноцінного використання парковки фото: Київдемонтаж/Telegram

Нагадаємо, з 21 до 25 квітня фахівці КП «Київреклама» здійснюватимуть черговий етап планових демонтажів окремо розміщених рекламних конструкцій у різних районах столиці.

До слова, у Києві триває очищення вулиць дворів від закинутих та пошкоджених автомобілів. Київська міська військова адміністрація звернулася до мешканців столиці з проханням повідомляти про покинуті транспортні засоби, що захаращують простір та створюють незручності.