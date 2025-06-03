Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві знищуються унікальні майолікові панно у стилі Марії Примаченко (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві знищуються унікальні майолікові панно у стилі Марії Примаченко (фото)
Вже розбито ґанок, прикрашений майоліками, і доля знятих елементів невідома
фото: Ельміра Еттінгер/Facebook

Існує побоювання, що інші панно по периметру будівлі також будуть знищені або закриті під час робіт з утеплення

У Дарницькому районі Києва триває знищення унікальних майолікових панно авторства заслуженого діяча мистецтв України Івана Пилипенка, виконаних у стилі Марії Примаченко. Йдеться про оздоблення дитячого садка №809 за адресою: вулиця Анни Ахматової, 5Б. Про це повідомляє дослідниця архітектури модернізму і монументального мистецтва Ельміра Еттінгер, інформує «Главком».

Повідомляється, що вже розбито ґанок, прикрашений майоліками, і доля знятих елементів невідома – чи їх обережно демонтували як цінне надбання, чи просто зруйнували. Існує побоювання, що інші панно по периметру дитсадка також будуть знищені або закриті під час робіт з утеплення, наголосила Еттінгер.

Майоліка на фасаді дитячого садочку №809
Майоліка на фасаді дитячого садочку №809
фото: Ельміра Еттінгер/Facebook
Панно авторства заслуженого діяча мистецтв України Івана Пилипенка
Панно авторства заслуженого діяча мистецтв України Івана Пилипенка
фото: Ельміра Еттінгер/Facebook

«Ніде в світі немає садочку з такою кількістю майолік. Ви не знайдете і навіть маленьких таких майолік, виконаних у стилі Марії Примаченко, у стилі національних розписів, із квітками з нарбутівськими серцевинками. Як таке можна знищувати, тим більше, що альтернативні технології є? – обурюються дослідниця, закликаючи зберегти решту панно.

Такий вигляд має дитсадок після ремонту
Такий вигляд має дитсадок після ремонту
фото: Ельміра Еттінгер/Facebook Існує побоювання
Допис Ельміри Еттінгер
Допис Ельміри Еттінгер
скриншот

Нагадаємо, столична влада продовжила роботу експертної групи з питань збереження монументального мистецтва. Постійна комісія Київради із збереження та захисту культурної спадщини підтримала ідею зробити безстроковою роботу експертної групи із захисту монументального мистецтва у столиці

Також у Києві завершили важливий етап збереження історичної спадщини столиці – оцифрування документації Гостиного двору. Ця архітектурна пам’ятка, яку передали Міністерству культури кілька років тому, досі лишається без реставрації. І це створює реальну загрозу збереженню об'єкта. 

До слова, з фасаду школи №220 у Голосіївському районі столиці планується збити унікальне мозаїчне панно. Попри заяви про захист, рішення про демонтаж мозаїки на школі №220 обґрунтовується тим, що панно нібито відшаровується від стіни. Проте, замість реставрації, пропонується радикальне рішення – збити мозаїку, щоб «випередити агресора», який, мовляв, може зруйнувати її під час обстрілів.  

Теги: монумент технології вулиця демонтували Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чільний фасад дачі Тілль. Листопад 2021
У Пущі-Водиці знищено старовинний дерев’яний будинок (фото)
Вчора, 17:07
Глава МЗС закликав до посилення тиску на Росію, бо тільки після цього вона «почне серйозно ставитися до миру»
Послання від Росії. Сибіга опублікував відео з вибухами над Києвом
1 червня, 11:50
Ігор Ніконов порівняв рівень ртуті в елітних та дешевших сортах риби
Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву
19 травня, 20:22
МАФи стояли на місці, де зараз видно розбиті клумби. Зліва – ринок, зправа – дитяча поліклініка та консультативно-діагностичний центр
Територія біля метро «Мінська» змінилася до невпізнаваності (фоторепортаж)
19 травня, 08:12
Під час п’яти невідкладних обшуків у Києві та області детективи вилучили: три виробничі лінії; сировину, фільтри та 14 ящиків тютюну; понад 100 тис. пачок готових сигарет
На Київщині під виглядом свиноферми працював підпільний цех з виробництва сигарет
12 травня, 17:25
Тейлор: «Це еволюція у Вашингтоні? Я сподіваюся, що ми дійсно спостерігаємо за цими змінами»
«Еволюція у Вашингтоні?». Колишній посол пояснив, як змінилися відносини України та США
9 травня, 09:08
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
У центрі Києва перекинулося авто: рух бульваром Тараса Шевченка ускладнено
8 травня, 12:16
Китай випустив високошвидкісний безпілотний підводний апарат
Може бути місяць під водою: Китай запустив перший у світі підводний безпілотник із ШІ
7 травня, 18:39
Загоряння сталося в одній із квартир на шостому поверсі десятиповерхового житлового будинку
Пожежа в багатоповерхівці Святошинського району: врятовано шістьох людей та кота
6 травня, 15:38

Новини

Рух Кільцевою дорогою буде частково обмежено протягом трьох днів: схема
Рух Кільцевою дорогою буде частково обмежено протягом трьох днів: схема
У Києві знищуються унікальні майолікові панно у стилі Марії Примаченко (фото)
У Києві знищуються унікальні майолікові панно у стилі Марії Примаченко (фото)
Зоозахисниця повідомила, що сталося з лосем, який заблукав на Оболоні
Зоозахисниця повідомила, що сталося з лосем, який заблукав на Оболоні
У Києві викрито посадовця, який за $12 тис. допомагав уникнути мобілізації: деталі схеми
У Києві викрито посадовця, який за $12 тис. допомагав уникнути мобілізації: деталі схеми
Минула весна у Києві стала однією з найтепліших за 140 років
Минула весна у Києві стала однією з найтепліших за 140 років
Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу
Львівська компанія ремонтуватиме пошкоджену росіянами Київську телевежу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
47K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
42K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
28K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
23K
Білий дім розповів про реакцію Трампа на операцію СБУ «Павутина»

Новини

Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Сьогодні, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua