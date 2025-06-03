У Києві знищуються унікальні майолікові панно у стилі Марії Примаченко (фото)

Існує побоювання, що інші панно по периметру будівлі також будуть знищені або закриті під час робіт з утеплення

У Дарницькому районі Києва триває знищення унікальних майолікових панно авторства заслуженого діяча мистецтв України Івана Пилипенка, виконаних у стилі Марії Примаченко. Йдеться про оздоблення дитячого садка №809 за адресою: вулиця Анни Ахматової, 5Б. Про це повідомляє дослідниця архітектури модернізму і монументального мистецтва Ельміра Еттінгер, інформує «Главком».

Повідомляється, що вже розбито ґанок, прикрашений майоліками, і доля знятих елементів невідома – чи їх обережно демонтували як цінне надбання, чи просто зруйнували. Існує побоювання, що інші панно по периметру дитсадка також будуть знищені або закриті під час робіт з утеплення, наголосила Еттінгер.

Майоліка на фасаді дитячого садочку №809 фото: Ельміра Еттінгер/Facebook

Панно авторства заслуженого діяча мистецтв України Івана Пилипенка фото: Ельміра Еттінгер/Facebook

«Ніде в світі немає садочку з такою кількістю майолік. Ви не знайдете і навіть маленьких таких майолік, виконаних у стилі Марії Примаченко, у стилі національних розписів, із квітками з нарбутівськими серцевинками. Як таке можна знищувати, тим більше, що альтернативні технології є? – обурюються дослідниця, закликаючи зберегти решту панно.

Такий вигляд має дитсадок після ремонту фото: Ельміра Еттінгер/Facebook Існує побоювання

Допис Ельміри Еттінгер скриншот

Нагадаємо, столична влада продовжила роботу експертної групи з питань збереження монументального мистецтва. Постійна комісія Київради із збереження та захисту культурної спадщини підтримала ідею зробити безстроковою роботу експертної групи із захисту монументального мистецтва у столиці

Також у Києві завершили важливий етап збереження історичної спадщини столиці – оцифрування документації Гостиного двору. Ця архітектурна пам’ятка, яку передали Міністерству культури кілька років тому, досі лишається без реставрації. І це створює реальну загрозу збереженню об'єкта.

До слова, з фасаду школи №220 у Голосіївському районі столиці планується збити унікальне мозаїчне панно. Попри заяви про захист, рішення про демонтаж мозаїки на школі №220 обґрунтовується тим, що панно нібито відшаровується від стіни. Проте, замість реставрації, пропонується радикальне рішення – збити мозаїку, щоб «випередити агресора», який, мовляв, може зруйнувати її під час обстрілів.