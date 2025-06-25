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Суд повернув державі ділянку площею в 7 га у Солом’янському районі столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суд повернув державі ділянку площею в 7 га у Солом’янському районі столиці
Земельна ділянка була передана у постійне користування Державній службі України з надзвичайних ситуацій
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Землею користувались приватні підприємства, які не мають на це законних підстав 

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва в судовому порядку домоглася повернення до державної власності земельної ділянки площею майже 7 гектарів, розташованої в Солом’янському районі столиці, вартістю близько 190 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

Зазначається, що ця земельна ділянка була передана у постійне користування Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Водночас фактично нею користувались приватні підприємства, які не мають законних підстав для користування землею державної форми власності.

Крім того, слідчі прокуратури встановили, що на цій ділянці відсутні будь-які об’єкти, які належать Державній службі з питань надзвичайних ситуацій.

«Враховуючи вказані обставини, окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про припинення права постійного користування, повернення земельної ділянки у власність держави, скасування розпорядження Київської міської державної адміністрації про надання згоди на її поділ, а також визнання недійсною державної реєстрації 13 новоутворених ділянок у Державному земельному кадастрі», – йдеться у повідомленні.

Господарський суд міста Києва, погодившись із доводами прокурора, визнав позовні вимоги обґрунтованими та своїм рішенням задовольнив їх у повному обсязі.

Нагадаємо, Верховний Суд поставив крапку у справі щодо земельної ділянки в Деснянському районі Києва, залишивши без змін рішення судів попередніх інстанцій. Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги Київської міської ради про надання земельної ділянки в Деснянському районі в оренду для будівництва торгівельного центру. 

До слова, Служба безпеки України повернула у державну власність майже 100 гектарів сільськогосподарських угідь на Київщині, які перебували у незаконному володінні громадян РФ. Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабного вторгнення. Українське законодавство чітко визначає, що лише громадяни України мають право володіти землями сільськогосподарського призначення. Іноземці, які отримали такі землі у власність, зобов'язані відчужити їх на баланс Держгеокадастру протягом року. 

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Теги: прокуратура Київ ДСНС земля столиця

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