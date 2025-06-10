У Шевченківському районі столиці пошкоджено колишнє посольство однієї з країн ЄС (фото, відео)

У приміщенні почалася пожежа, яку намагалися ліквідувати кілька годин

Будівля не використовувалася як консульство останні кілька років

Під час нічної атаки на столицю була зруйнована колишня консульська будівля однієї з Європейських країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Будівля не використовувалася як консульство останні кілька років.

Зазначається, що в приміщенні почалася пожежа, яку намагалися ліквідувати кілька годин. З людей на території був лише охоронець. За попередніми даними постраждалих немає.

Нагадаємо, Київ опинився в густій димовій завісі після масованого обстрілу. Російські терористи обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами.

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив столицю.

Внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей.

Від атаки РФ вкотре постраждала Лук’янівка.