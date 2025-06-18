Головна Київ Новини
search button user button menu button

Внаслідок обстрілу Києва знищено офіс і склад видавництва «Український пріоритет»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Внаслідок обстрілу Києва знищено офіс і склад видавництва «Український пріоритет»
Офіс та склад видавництва повністю зруйновані та спалені
фото: Український пріоритет/Facebook

Шовкошитний: «Я власноруч розгрібав попіл чотирнадцяти років свого життя, але я твердо знаю про Фенікса»

Минулої ночі Київ пережив чергову жорстоку атаку з боку російських окупантів. Серед постраждалих об'єктів виявилось видавництво «Український пріоритет». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Української асоціації книговидавців Ігоря Степуріна та директора видавництва Володимира Шовкошитного.

Шовкошитний: «Я власноруч розгрібав попіл чотирнадцяти років свого життя, але я твердо знаю про Фенікса»
Шовкошитний: «Я власноруч розгрібав попіл чотирнадцяти років свого життя, але я твердо знаю про Фенікса»
фото: Shovkoshytnyi Volodymyr/Facebook

Як повідомив директор видавництва Володимир Шовкошитний, унаслідок російської атаки офіс та склад видавництва були повністю зруйновані та спалені. Десятки тисяч книг, понад сто тридцять найменувань, перетворилися на попіл. Серед них – безцінна література про багатовікову історію України, від скіфської доби до сьогодення, що формує національну свідомість та виховує патріотизм.

«Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів глибоко співчуває колективу видавництва, цілком розділяє їхній біль та розпач і висловлює повну підтримку «Українському пріоритету». Закликаємо всіх, хто цінує українську книгу та підтримує розвиток вітчизняної видавничої справи, долучитися до ініціативи з підтримки «Українського пріоритету». Зараз відкрито збір коштів на допомогу видавництву», – йдеться у дописі Ігоря Степуріна.

 

«Вчора вночі росіяни влучили в наш книжковий склад. Вони знищили всі наші книги – разом із мріями про майбутні видання. Але їм ніколи не влучити в нашу душу і нашу сутність. Просимо вибачення у всіх, хто замовив наші книги наперед – найближчим часом ви їх не отримаєте. Усім, хто зробив передплату, – будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення. Ми повернемо кошти. У нас залишилося три видання на друкарнях: трилогія «Скіфи», «Меч Арея» та «Кров-Свята». Незабаром ми опублікуємо допис, де ви зможете придбати цей, здавалося б, нелогічний комплект – і тим самим підтримати наше видавництво, яке починає все з нуля», – повідомили читачів в «Українському пріоритеті».

Нагадаємо, російські окупанти здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. У Солом'янському районі другу добу тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на 16:00 кількість жертв російського ракетного удару по дев'ятиповерхівці, за даними мера Києва Віталія Кличка, зросла до 27 людей. Всього по Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 32 людини, 134 постраждали. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Теги: Київ книги війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни використовують технології діпфейк для створення відео, якими намагаються дискредитувати українське політичне та військове керівництво України
IQ для перемоги
31 травня, 16:10
«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня
«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня
24 травня, 04:35
Ворожий удар пошкодив потужності підприємства
Збитки на десятки мільйонів. На Чернігівщині окупанти знищили картоплесховище
26 травня, 12:35
Про що свідчать масовані комбіновані удари Путіна по Україні: дані ISW
Про що свідчать масовані комбіновані удари Путіна по Україні: дані ISW
27 травня, 06:58
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року
27 травня, 08:26
Правоохоронці затримали двох нетверезих чоловіків, які били кулаками по табличках Героїв Небесної Сотні
На Майдані Незалежності за день затримано трьох людей за хуліганство біля Алеї Героїв
29 травня, 08:23
У межах весняного озеленення на нових локаціях висаджено понад 100 дерев
У Києві комунальники облаштували дев'ять нових мініскверів: перелік локацій
30 травня, 19:37
На ділянці Кільцевої дороги біля вул. Янтарної заплановано поточний ремонт
Рух Кільцевою дорогою буде частково обмежено протягом трьох днів: схема
3 червня, 18:12
Нана хоче взяти участь у післявоєнній відбудові України
Колумбійка служить у ЗСУ та мріє бачити Україну вільною
15 червня, 19:15

Новини

У Києві затримано члена хакерського угруповання, який перебував у розшуку ФБР
У Києві затримано члена хакерського угруповання, який перебував у розшуку ФБР
Від російського обстрілу постраждала квартира журналіста програми «Вікна»
Від російського обстрілу постраждала квартира журналіста програми «Вікна»
Внаслідок обстрілу Києва знищено офіс і склад видавництва «Український пріоритет»
Внаслідок обстрілу Києва знищено офіс і склад видавництва «Український пріоритет»
«Сталінка» за $200 тис. Пенсіонерка купила квартиру у родини головного митника – розслідування
«Сталінка» за $200 тис. Пенсіонерка купила квартиру у родини головного митника – розслідування
Атака на Київ: пошукові роботи у Солом'янському районі тривають другу добу (оновлено)
Атака на Київ: пошукові роботи у Солом'янському районі тривають другу добу (оновлено)
На автодорозі Глеваха – Підгірці сміттєвоз перекинувся в кювет
На автодорозі Глеваха – Підгірці сміттєвоз перекинувся в кювет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
11K
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
9339
Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися
5981
Міністерку внутрішньої безпеки США медики екстрено доставили до лікарні
5966
Один вчинок Макрона дуже розлютив Трампа – Financial Times

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua