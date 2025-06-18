Внаслідок обстрілу Києва знищено офіс і склад видавництва «Український пріоритет»

Шовкошитний: «Я власноруч розгрібав попіл чотирнадцяти років свого життя, але я твердо знаю про Фенікса»

Минулої ночі Київ пережив чергову жорстоку атаку з боку російських окупантів. Серед постраждалих об'єктів виявилось видавництво «Український пріоритет». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Української асоціації книговидавців Ігоря Степуріна та директора видавництва Володимира Шовкошитного.

Шовкошитний: «Я власноруч розгрібав попіл чотирнадцяти років свого життя, але я твердо знаю про Фенікса» фото: Shovkoshytnyi Volodymyr/Facebook

Як повідомив директор видавництва Володимир Шовкошитний, унаслідок російської атаки офіс та склад видавництва були повністю зруйновані та спалені. Десятки тисяч книг, понад сто тридцять найменувань, перетворилися на попіл. Серед них – безцінна література про багатовікову історію України, від скіфської доби до сьогодення, що формує національну свідомість та виховує патріотизм.

«Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів глибоко співчуває колективу видавництва, цілком розділяє їхній біль та розпач і висловлює повну підтримку «Українському пріоритету». Закликаємо всіх, хто цінує українську книгу та підтримує розвиток вітчизняної видавничої справи, долучитися до ініціативи з підтримки «Українського пріоритету». Зараз відкрито збір коштів на допомогу видавництву», – йдеться у дописі Ігоря Степуріна.

«Вчора вночі росіяни влучили в наш книжковий склад. Вони знищили всі наші книги – разом із мріями про майбутні видання. Але їм ніколи не влучити в нашу душу і нашу сутність. Просимо вибачення у всіх, хто замовив наші книги наперед – найближчим часом ви їх не отримаєте. Усім, хто зробив передплату, – будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення. Ми повернемо кошти. У нас залишилося три видання на друкарнях: трилогія «Скіфи», «Меч Арея» та «Кров-Свята». Незабаром ми опублікуємо допис, де ви зможете придбати цей, здавалося б, нелогічний комплект – і тим самим підтримати наше видавництво, яке починає все з нуля», – повідомили читачів в «Українському пріоритеті».

Нагадаємо, російські окупанти здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. У Солом'янському районі другу добу тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на 16:00 кількість жертв російського ракетного удару по дев'ятиповерхівці, за даними мера Києва Віталія Кличка, зросла до 27 людей. Всього по Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 32 людини, 134 постраждали. Пошуково-рятувальні роботи тривають.