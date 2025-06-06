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Основні мережі АЗС Києва запроваджують знижку на паливо до кінця доби

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Основні мережі АЗС Києва запроваджують знижку на паливо до кінця доби
Киянам пропонують знижки на АЗС через проблеми з метро
фото з відкритих джерел

Знижки діятимуть до кінця доби

У результаті чергової російської атаки 6 червня були пошкоджені колії Київського метрополітену, що призвело до зупинки руху на одній з гілок та суттєво ускладнило транспортну ситуацію в столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

За попередніми оцінками, ситуацію можна було б вирішити впродовж кількох годин. Але, як повідомляє Ткаченко, керівництво метрополітену відмовилося від допомоги Укрзалізниці у ліквідації наслідків обстрілу, хоч фахівці УЗ мають необхідний досвід і здатні проводити ремонтні роботи оперативно.

Унаслідок перебоїв у роботі метро мешканці Києва витрачали більше часу на дорогу, на вулицях утворилися затори, зросло використання автотранспорту і, відповідно, пального.

З метою часткової компенсації незручностей для мешканців міста, було досягнуто домовленостей із мережами автозаправних станцій про надання знижок.

«Вирішуємо цю проблему для киян разом з бізнесом. Я звернувся до мереж АЗС. Всі хто зараз рухається Києвом - отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці. Знижка почне діяти в найближчі хвилини і до кінця доби. Обсяг знижок компанії визначають відповідно до своїх спроможностей. Вдячний бізнесу за розуміння і готовність підтримати людей. Нехай це буде хоч якоюсь компенсацією за незручності від міста в такий складний день», – написав Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська здійснили комбіновану масовану атаку на Україну. Київ опинився в епіцентрі ракетно-дронового удару, внаслідок якого, зокрема, було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Вранці на жителів Лівого берега столиці чекало нове випробування – дорога на роботу без метро.

Через пошкодження червоної лінії метро між станціями «Лісова» та «Арсенальна» організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М. Щоб підтримати транспортну мережу столиці, Kyiv City Express запустило додаткові рейси між станціями «Святошин» – «Вокзальна» – «Дарниця» та у зворотному напрямку «Дарниця» – Почайна – Святошин.

До слова, будівництво двох нових станцій метро Києва «Мостицька» та «Варшавська» може не завершитися у 2027 році.

Теги: Київ метро АЗС

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