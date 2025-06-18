На автодорозі Глеваха – Підгірці сміттєвоз перекинувся в кювет

Унаслідок ДТП 51-річного пасажира сміттєвоза госпіталізовано

Поліція Київщини встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вчора, 17 червня, о 16:20 на автодорозі Т-1006 Глеваха-Підгірці. У результаті аварії травмувався пасажир спецтранспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередньою інформацією, 35-річний водій сміттєвоза MAN не впорався з керуванням, через що транспортний засіб з'їхав у кювет та перекинувся на бік.

«Унаслідок ДТП 51-річного пасажира сміттєвоза госпіталізували», – повідомили правоохоронці.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України передбачає відповідне покарання.

Поліція Київщини закликає всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху та бути максимально уважними на дорозі.

Нагадаємо, у селі П’ятигори, що в Тетіївській громаді на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала дитина. За попередньою інформацією поліції, 46-річний водій легкового автомобіля Opel рухався головною дорогою, коли з другорядної дороги виїхав 10-річний велосипедист. Уникнути зіткнення не вдалося.

Раніше на Дніпропетровщині у смт Авіаторське червона BMW вилетіла на газон, ледь не збивши дітей. За словами місцевих, з автомобіля вийшли дві п'яні жінки, які продовжували пити «Revo». На зауваження вони поводились зухвало, одна навіть вдарила місцевого мешканця. Мешканці Авіаторського вимагали вибачень від п'яної водійки BMW та заблокували автівку з 25-річною жінкою. Очевидці пишуть, що її та подругу посадили у «швидку», проте вже за 500 м. висадили, де обидві дівчини пересіли до іншої машини.