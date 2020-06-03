У Шаргороді поліцейські затримали озброєного нетверезого вінничанина



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Вилучене направлено на експертизу

Працівники сектору реагування патрульної поліції на території шаргородського автовокзалу затримали чоловіка, озброєного пістолетом та набоями. Наразі поліція встановлює походження зброї та боєприпасів.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Близько 20.30 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території автовокзалу на вулиці Г. Майдану знаходиться підозрілий нетверезий чоловік.

Як розповів начальник Шаргородського відділення поліції Сергій Токан, на виклик виїхав екіпаж сектору реагування патрульної поліції. На ремені нетверезого чоловіка, поліцейські помітили кобуру. Під час огляду у нього вилучили зброю, схожу на пневматичну калібру 4,5 мм, та магазин з бойовими набоями калібру 9 мм. Походження зброї та набоїв затриманий пояснити не зміг.

У відділенні поліції, куди доставили затриманого з’ясувалось, що 41-річний вінничанин у Шаргород приїхав у справах та тимчасово поселився в готелі. Під час проведення огляду кімнати, де він мешкав з товаришем, у сумці з речами поліцейські виявили ще один магазин з бойовими набоями.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.