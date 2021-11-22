Розкрадання 1,5 млн грн. Оголошено підозру двом посадовцям «Київтеплоенерго»

Аудит виявив привласнення 1,5 млн грн, виділених на ремонт аварійних тепломереж у Києві

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру ще одному чиновнику, причетному до привласнення посадовцями КП «Київтеплоенерго» 1,5 млн грн, виділених на ремонт аварійних тепломереж у столиці. Про це повідомляє Головне управління СБУ в Києві та Київській області.

Підозрюваним є помічник директора структурного підрозділу «Київські теплові мережі». Раніше, у жовтні цього року, було оголошено про підозру директору цього підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядники, які згідно з договором мали здійснити капремонт аварійної ділянки теплових мереж, регулярно завищували вартість та обсяги використаних матеріалів для будівельно-монтажних робіт.

Однак, директор СП «Київські теплові мережі» та його заступник як уповноважені особи своїм підписом на актах виконаних робіт засвідчували достовірність цієї інформації.

Це призвело до безпідставного перерахування у 2019 році бюджетних коштів у сумі 1,5 млн грн на рахунок підрядної організації.

Проведений аудит підтвердив завищення вартості виконаних робіт та неефективне використання бюджетних коштів.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для виявлення усіх причетних до оборудки осіб.

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