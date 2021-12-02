У Києві проведуть інвентаризацію всіх теплових пунктів

Багато теплових пунктів після установки не взято на баланс обслуговуючих організацій

Київрада хоче передати всі теплові пункти на баланс єдиного комунального підприємства

У Києві буде проведено інвентаризацію всіх теплових пунктів у житлових та адміністративних будинках, що сприятиме економії киян на використанні тепла та зменшенню сум у платіжках. Таке рішення було ухвалено 2 грудня на пленарному засіданні Київради. Його підтримали 76 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександра Бродського, наразі питання функціонування індивідуальних теплових пунктів у Києві не до кінця врегульовано.

Багато теплових пунктів після установки навіть не взято на баланс обслуговуючих організацій, що викликає багато питань про їх технічний теперішній стан та повноцінне функціонування.

«Усі теплові пункти потрібно передати на баланс єдиного комунального підприємства задля обслуговування. Наприклад, це може бути КП «Київтеплоенерго», яке має необхідну матеріально-технічну базу, достатню кількість працівників для забезпечення обслуговування та експлуатації. Це сприятиме зменшенню затрат населення на енергоносії. Наразі необхідно провести повну інвентаризацію теплових пунктів у житлових та адміністративних будинках, і привести їх до належного технічного стану. Потрібно ефективно використовувати обладнання та ресурси, а також регулярно проводити огляд об’єктів», – зазначив Бродський.

Депутат додав, що визначення єдиного балансоутримувача допоможе рівномірно розподілити ресурси, своєчасно проводити перевірку та ремонт теплових пунктів.

Як повідомлялося, тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть.

Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.