«Слугу» Третьякову відсторонили від засідань Ради: названа причина

Скандал навколо неетичної поведінки Третьякової спалахнув через її висловлювання у фракційному чаті «Слуги народу» про смерть нардепа Антона Полякова

Одразу після голосування спікер Стефанчук попросив її залишити сесійну залу

Нардепку від «Слуги народу» Галину Третьякову відсторонили від п'яти пленарних засідань Верховної Ради. Відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні підтримали 234 нардепи.

Одразу після голосування спікер Руслан Стефанчук попросив її залишити сесійну залу.

Зазначимо, скандал навколо неетичної поведінки Третьякової спалахнув через її повідомлення у фракційному чаті «Слуги народу» після смерті народного депутата Антона Полякова, в якому вона сказала про те, що стало «одним ворогом менше».

Раніше голови фракцій і груп Верховної Ради, окрім «Слуги народу», підписали звернення до керівництва парламенту з вимогою звільнити Галину Третьякову з посади голови комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Також, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що усі фракції Ради вимагають тимчасово відсторонити «Слуг» Галину Третьякову від роботи в парламенті.

Зазначимо, після коментаря нардепки від «Слуги народу» Галини Третьякової в партійному чаті щодо смерті нардепа Антона Полякова 15 депутатів-«слуг» вийшли з чату.

Тим часом сама Третьякова не жалкує про своє повідомлення та заявила в чаті, що «буде плакати тільки за «слугами народу».

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради 8 жовтня депутат «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця звернувся до франції «Слуга народу». «Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше», – сказав він. Після цих слів у залі Верховної Ради прозвучали вигуки «Ганьба».

Утім, нардепка не вибачилася за свої слова, а навпаки дорікнула порушенням свободи слова.

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