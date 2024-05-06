У Голосіївському районі столиці чоловік знайшов частину ракети (фото)

Фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати ракету з ґрунту

У Києві місцевий житель знайшов у лісі бойову частину високоточної російської ракети Х-69. Щоб знешкодити небезпечну новітню зброю РФ, рятувальником знадобилось більше часу, ніж зазвичай. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як зазначається, місцевий мешканець виявив підозрілий предмет у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву.

«Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69», – йдеться в повідомленні.

Як зауважили у відомстві, оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобіля й транспортувати на підривний майданчик.

Зокрема громадян закликали бути обережними та дотримуватися таких правил:

дивитись під ноги;

звертати увагу на підозрілі предмети;

У жодному разі не чіпати їх та одразу телефонувати «101».

Нагадаємо, раніше на Львівщині виявлено уламки ракети, яка не здетонувала. В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 м від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала. Це та ракета, яку підбили українські Сили ППО.