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У Голосіївському районі столиці чоловік знайшов частину ракети (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Голосіївському районі столиці чоловік знайшов частину ракети (фото)
У Києві сапери знешкодили бойову частину ракети Х-69
фото: пресслужба ДСНС

Фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати ракету з ґрунту

У Києві місцевий житель знайшов у лісі бойову частину високоточної російської ракети Х-69. Щоб знешкодити небезпечну новітню зброю РФ, рятувальником знадобилось більше часу, ніж зазвичай. Про це повідомляє  пресслужба ДСНС.

У Голосіївському районі столиці чоловік знайшов частину ракети (фото) фото 1

Як зазначається, місцевий мешканець виявив підозрілий предмет у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву.

«Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69», – йдеться в повідомленні.

У Голосіївському районі столиці чоловік знайшов частину ракети (фото) фото 2

Як зауважили у відомстві, оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобіля й транспортувати на підривний майданчик.

Зокрема громадян закликали бути обережними та дотримуватися таких правил:

  • дивитись під ноги;
  • звертати увагу на підозрілі предмети;
  • У жодному разі не чіпати їх та одразу телефонувати «101».

Нагадаємо, раніше на Львівщині виявлено уламки ракети, яка не здетонувала. В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 м від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала. Це та ракета, яку підбили українські Сили ППО.

Теги: Київ ДСНС ракета

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