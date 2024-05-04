У Києві сьогодні й завтра змінять курс деякі маршрути

У столиці цими вихідними пройдуть продовольчі ярмарки

У Києві сьогодні, 4 травня, та на Великдень 5 травня, сім маршрутів змінять свій курс через проведення продовольчих ярмарків. Про це повідомив «Київпастранс».

Продовольчі ярмарки цими вихідними заплановані у столиці на вул. Миколи Закревського, вул. Кубанської України, вул. Йорданській, вул. Академіка Шалімова (колишня назва – вул. Героїв Севастополя) та вул. Татарській.

До закінчення ярмарків рух маршрутів буде організовано наступним чином:

автобус № 2 в напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Вахтанга Кікабідзе (колишня назва вул. Булгакова) до вул. Віталія Скакуна за діючим маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, у зворотному напрямку за чинним маршрутом;

автобус № 33 по трасі: вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото;

автобус № 63 від станції метро «Червоний Хутір» до вул. Кубанської України;

автобус № 81 по трасі: вул. Кіото – вул. Мілютенка - просп. Лісовий - вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото;

автобус № 101 від станції метро «Почайна» до просп. Червоної Калини за діючим маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за чинним маршрутом;

тролейбус № 34 від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

автобус № 31 по трасі: ст.м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха (колишня назва - вул. Отто Шмідта) – вул. Татарська.

Нагадаємо, що у столичному парку Співоче поле, де нещодавно стартувала весняна виставка квітів, на Великодні свята проходитимуть тематичні інтерактиви, майстер-класи і багато іншого.