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У Києві сьогодні й завтра змінять курс деякі маршрути

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві сьогодні й завтра змінять курс деякі маршрути
фото: «Київпастранс»

У столиці цими вихідними пройдуть продовольчі ярмарки

У Києві сьогодні, 4 травня, та на Великдень 5 травня, сім маршрутів змінять свій курс через проведення продовольчих ярмарків. Про це повідомив «Київпастранс».

Продовольчі ярмарки цими вихідними заплановані у столиці на вул. Миколи Закревського, вул. Кубанської України, вул. Йорданській, вул. Академіка Шалімова (колишня назва – вул. Героїв Севастополя) та вул. Татарській.

До закінчення ярмарків рух маршрутів буде організовано наступним чином:

  • автобус № 2 в напрямку руху до вул. Шолуденка –  від вул. Вахтанга Кікабідзе (колишня назва вул. Булгакова) до вул. Віталія Скакуна  за діючим маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, у зворотному напрямку за чинним маршрутом;
  • автобус № 33 по трасі: вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото;
  • автобус № 63 від станції метро «Червоний Хутір» до вул. Кубанської України;
  • автобус № 81 по трасі: вул. Кіото – вул. Мілютенка - просп. Лісовий - вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото;
  • автобус № 101 від станції метро «Почайна» до просп. Червоної Калини за діючим маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана –  вул. Миколи Закревського, далі за чинним маршрутом;
  • тролейбус № 34 від вул. Північної до просп. Степана Бандери;
  • автобус № 31 по трасі: ст.м. «Політехнічний інститут» –  просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул.  Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська –  вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха (колишня назва - вул. Отто Шмідта) – вул. Татарська.

Нагадаємо, що у столичному парку Співоче поле, де нещодавно стартувала весняна виставка квітів, на Великодні свята проходитимуть тематичні інтерактиви, майстер-класи і багато іншого.

Теги: Київ автобус громадський транспорт

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