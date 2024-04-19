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Росія вдарила ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія вдарила ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми
19 квітня Росія атакувала Сумщину
фото: ДПСУ (ілюстративне)

Попередньо, люди не постраждали

Ввечері, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері, 19 квітня, 0 22:00 у Конотопі, Сумської області, було чути звук вибуху. Про це повідомляє міський голова Артем Семеніхін.

Згодом мер додав, що попередньо працюють системи ППО. Інформація уточнюється. Суспільне о 22:32 та 22:35 повідомило про повторні вибухи у Сумах.

Також що станом на 21:50 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння.

Як повідомлялося, вночі 19 квітня Росія атакувала Україну шахедами і ракетами. Під ударом опинилася Дніпропетровська область і південь України. У Дніпрі є влучання у п’ятиповерховий будинок. 12 людей врятували.

Станом на 16:15 ДСНС повідомила, що з-під завалів рятувальники деблокували тіло ще однієї жінки. Наразі відомо про сімох загиблих, серед яких двоє дітей.

Завтра, 20 квітня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки на місто.

До слова, триває 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 25 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: росія Суми війна Сумщина Україна ракета ракетна атака

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