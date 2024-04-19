Ізраїль атакував ракетами Іран (відео)

Вранці в п'ятницю за місцевим часом Ізраїль атакував Іран

Запуски ракет відбулися після атаки Ірану минулої суботи

Уранці в п'ятницю, 19 квітня, за місцевим часом Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану. Про це повідомляє ABC News.

Видання пише, що запуски ракет відбулися після атаки Ірану минулої суботи, коли країна направила залп з понад 300 безпілотних літальних апаратів і ракет до цілей по всій країні.

Нагадаємо, що 17 квітня з території Лівану було запущено ракети та дрони по Ізраїлю. Внаслідок атаки зазнали поранень щонайменше 14 ізраїльських військових.

До слова, 16 квітня Ізраїль завдав ударів по двох базах терористичної організації «Хезболла» у Лівані. ЦАХАЛ зазначає, що удари були здійснені нещодавно за допомогою винищувачів.

Раніше, 12 квітня, Ліван атакував Ізраїль, по країні було запущено понад 50 ракет. Попередження про наближення ракет лунали у населених пунктах Галілейської провінції, що поблизу ліванського кордону.