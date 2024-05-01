На Київщині сталася пожежа: врятовано понад 80 людей, серед них діти

На 18-му поверсі будинку горіла автомобільна покришка

В одному з багатоквартирних будинків на Київщині (Вишгородський район) 30 квітня сталася пожежа. Внаслідок задимлення було евакуйовано 84 осіб, з них – 20 дітей. Про це повідомляє ДСНС Київської області.

«30 квітня о 18:00 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання на 18-му поверсі 22-х поверхового житлового будинку у місті Вишгороді на проспекті Шевченка», – йдеться у повідомленні.

фото: ДСНС

Рятувальники зазначили, що на 18-му поверсі будинку горіла автомобільна покришка, внаслідок чого виникло сильне задимлення сходової клітини з 10 по 22 поверхи.

фото: ДСНС

ДСНС евакуювали 84 особи, з них – 20 дітей. Пожежу було ліквідовано о 18:54.

фото: ДСНС

Наразі встановлюється причина пожежі.

Нагадаємо, що у Дарницькому районі Києва вдень 28 квітня спалахнула сильна пожежа. Про задимлення написали у місцевих Telegram-каналах. Постраждалих і загиблих внаслідок інциденту немає.