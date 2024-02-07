На Львівщині виявлено уламки ракети, яка не здетонувала (фото)

Ракета упала у полі, за 400 м від житлових будинків

Над Стрийським районом Львівської області ППО збили ворожу ракету

Після масованої атаки РФ по території України на Львівщині виявлено уламки ракети, яка не здетонувала. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

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«В одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 м від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала. Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО», – написав Козицький. Він також уточнив, що на місце виїхали вибухотехніки.

Також голова Львівської ОВА закликав в жодному разі не торкатися до подбних знахідок. «Наполегливо прошу: якщо вам трапилася подібна «знахідка», у жодному разі не підходьте до неї, а тим паче – не торкайтесь. Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102», – написав Козицький.

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Раніше Козицький повідомив, що зранку 7 лютого російські загарбники атакували ракетами Дрогобич Львівської області. Зафіксований «приліт» у промисловий об'єкт. За його словами, внаслідок атаки сталося часткове руйнування будівлі промислового об'єкта у Дрогобичі. Спалахнула пожежа на площі 300 кв м, на місці інциденту працюють рятувальники.

Також сьогодні над Стрийським районом Львівської області було збито ворожу ракету. Жертв та постраждалих, а також пошкоджень немає.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 7 лютого, у місті Дрогобич Львівської області під час масованої ракетної атаки РФ прогриміли потужні вибухи.

Вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди».