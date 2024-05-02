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Будівельний скандал у Могилянці. Університет оштрафовано на 180 тис. грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Будівельний скандал у Могилянці. Університет оштрафовано на 180 тис. грн
Києво-Могилянську академію оштрафовано на 180 тис. грн за недопуск інспекторів до огляду 200-річних братських келій Братського монастиря, які реставруються на її території.
фото: пресслужба Міністерства відновлення України

На обʼєкті триває реставрація з пристосуванням під навчальні та службові приміщення

Керівництво Києво-Могилянської академії не допустило інспекторів Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) для перевірки об'єкта будівництва. Заклад було оштрафовано на 180 тис.грн за недопуск інспекторів до огляду 200-річних братських келій Братського монастиря, які реставруються на території НаУКМА. Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення України.

«Для проведення позапланової перевірки інспекторів ДІАМ не допустили до об'єкта архітектурно-будівельного контролю. Йдеться про 200-річні братські келії Братського монастиря, що розташовані на території НаУКМА у Києві», – йдеться у повідомленні.

Згідно з відомостями єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, на обʼєкті триває реставрація з пристосуванням під навчальні та службові приміщення.

«Водночас, перевірити це неможливо через повторний недопуск інспекторів, які діють на підставі припису про усунення порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил», - наголосили у мінистерстві.

У відомстві також повідомили, що заклад оштрафували на 180 тис грн.

Раніше повідомлялося, що замовник об'єкта будівництва Келій Братського монастиря, – Національний університет «Києво-Могилянська академія» отримав штраф від Державної інспекції архітектури та містобудування України. Зазначається, що у приміщенні Державної інспекції архітектури та містобудування України в присутності представників НУ «Києво-Могилянська академія» була розглянута справа про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Йдеться про перевірку об’єкта будівництва – Келій Братського монастиря на території Національного університету «Києво-Могилянська академія». В межах перевірки інспектори вивчають дозвільні та супровідні документи, а також перевіряють, щоб роботи, які виконуються на обʼєкті, відповідали проєкту.

Нагадаємо, Інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) протягом 10 днів вивчали всі документи на території Києво-Могилянської академії.

Керівництво Києво-Могилянської академії перевірку назвало незаконною. У публікації прессцентру університету йдеться, що «наказ голови ДІАМ про проведення позапланової перевірки виданий з очевидними порушеннями законодавства». 

Раніше помічник депутатки Київради Ксенії Семенової від партії «Слуга народу» Дмитро Перов повідомляв, що робочі розбирають 200-річні келії Братського монастиря на території Києво-Могилянської академії. «Памʼятку архітектури національного значення, що на Сковороди, 2, ґвалтують вже третій день поспіль», – йдеться в його дописі.

3 квітня адміністрація Києво-Могилянської академії подала позов до Київського окружного адміністративного суду.  Могилянка вимагає скасувати наказ про позапланову перевірку реставраційних робіт Державною інспекціє архітектури та містобудування на Братських келіях.

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Теги: будівництво культурна спадщина скандал Київ університет спадщина

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