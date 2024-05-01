У Києві дівчина вистрибнула з багатоповерхівки і впала на випадкового перехожого

Попередньо встановили, що дівчина скоїла самогубство

У Києві 28-річна дівчина вистрибнула з багатоповерхівки та впала на чоловіка, що стояв поряд з під'їздом. Обоє загинули. Про це Суспільному розповів речник столичної поліції Дмитро Грищенко.

Вдень 30 квітня біля одного із будинків у Деснянському районі виявили тіла чоловіка та жінки. На місце виїжджала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановили, що жінка 1996 року народження скоїла самогубство. Також вона травмувала чоловіка 1985 р.н., який стояв біля під’їзду. Він теж помер від отриманих травм.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство. Наразі встановлюють всі обставини події.

Раніше повідомлялося, колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт помер від евтаназії разом зі своєю дружиною Євгенією. Їм обом було по 93 роки. У країні зростає кількість пар, які обирають спільний кінець життя. Про це пише Guardian.

Смерть експремʼєра та його дружини розглядають як частину тенденції до «спільної евтаназії», яка зростає в Нідерландах. Попри те, що ця процедура для пар усе ще є рідкістю, вона вперше була помічена в огляді всіх випадків у 2020 році, коли 26 людей померли через евтаназію одночасно з їхніми партнерами. Ця цифра зросла до 32 наступного року та 58 – у 2022 році.

До слова, у Японії другий рік поспіль фіксується зростання кількості суїцидів серед чоловіків переважно віком від 30 до 60 років. Про це з посиланням на офіційний звіт японського Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), пише Japan Times.

За даними відомства, основною причиною цього є економічні проблеми, включаючи зростання цін. За інформацією МОЗ, у 2023 році в Японії померли майже 15 тис. чоловіків. Це на 108 більше, ніж 2022 року. На них припадає 70% зареєстрованих самогубств. Таким чином, як зазначає Japan Times, рівень самогубств, або кількість самогубств на 100 тис. населення, склав 17,5, що є рекордом для країни.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, які базуються на статистиці Національного агентства поліції, кількість самогубств чоловіків склала 14,8 тис., збільшившись на 108, а самогубств жінок – 6,9 тис., зменшившись на 171, порівняно із показниками.