Ракетна атака на Харків: є поранений

Профільні служби перевіряють місця влучань

21 квітня, ввечері, Росія здійснила ракетну атаку на Харків. Внаслідок чого поранено 19-річного хлопця. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину є інформація про одного пораненого – цивільний чоловік 19 років госпіталізований до медичної установи, медики надають всю необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Профільні служби перевіряють місця влучань.

Нагадаємо, що триває 788-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.