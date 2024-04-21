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Ракетна атака на Харків: є поранений

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ракетна атака на Харків: є поранений
21 квітня Росія атакувала Харків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Профільні служби перевіряють місця влучань

21 квітня, ввечері, Росія здійснила ракетну атаку на Харків. Внаслідок чого поранено 19-річного хлопця. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину є інформація про одного пораненого – цивільний чоловік 19 років госпіталізований до медичної установи, медики надають всю необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Профільні служби перевіряють місця влучань.

Нагадаємо, що триває 788-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Теги: росія Україна війна Харків ракетна атака ракета

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