Чому країни Заходу не збивають ракети над Україною: пояснення військового експерта

У західних країн є острах, оскільки РФ є першою за статусом ядерною державою за кількістю засобів

Країни Заходу не збивають російські ракети над Україною через доктрину ядерного стримування та побоювання ескалації із Росією. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

«Перше, не треба забувати, на жаль, Захід зараз не може пройти, особливо США, через доктрину ядерного стримування, яка працює. І на жаль, багато хто у Сполучених Штатах вважає, що якраз збиття ось цих ракет може означати перехід певних червоних ліній і ескалацію з Росією, яку не хочуть допустити, тому що Росія перша за статусом ядерна держава за кількістю засобів. Відповідно є острах», – наголосив Мусієнко.

Військовий експерт переконаний, що Україна має напрацювати нові підходи і повідомити міжнародним партнерам, що вони помиляються з цією доктриною стримування. «Іран теж стримували, але Іран наніс удар. Росію теж стримували. Росія завезла ядерну зброю у Білорусь», – зазначив він.

Водночас, Мусієнко звернув увагу, що Ізраїль отримав підтримку у відбитті іранської атаки, бо в Іраку і в Йорданії є американські військові. Також в Іраку розміщуються британські військові.

«А відповідно – це загроза для них. Відповідно, вони не знали, чи не влучать ці ракети безпосередньо у військові бази, де є американці і британці. І вони таким чином були змушені взаємодіяти», – сказав експерт. Він додав, що Україні варто задуматись, бо Іран не оголошував війни Ізраїлю, але атаку здійснив.

Мусієнко зазначив, що навіть за умови виходу України на кордони 1991 року Росія не зможе завдавати схожих ударів по нашій території у майбутньому. На його думку, для України висновок має бути таким, аби вибудувати цілісну систему ППО, бо наша країна буде стикатися десятиліттями з такими ж викликами, з якими постійно стикається Ізраїль.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не будуть допомагати Україні збивати безпілотники, як робили це із союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль. «Я знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз», – зазначив речник національної безпеки.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.