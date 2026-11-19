Пошкодження обладнання дуже серйозні та потребують часу на відновлення

У Яготинській громаді на Київщині запровадили тимчасовий графік погодинних відключень електроенергії через повторні обстріли РФ енергетичної інфраструктури і ушкодження обладнання. Про це 19 листопада повідомили у компанії ДТЕК, інформує «Главком».

Згідно з тимчасовим графіком, жителі громади від трьох годин зі світлом і 9 годин без світла.

«Пошкодження обладнання дуже серйозні та потребують часу на відновлення. Попри постійну загрозу повторних ударів, енергетики продовжують ремонт і роблять усе можливе, щоб повернути обладнання до працездатного стану і повернути світло», – зазначається у повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, в частині регіонів України діють погодинні графіки відключень світла для всіх категорій споживачів та промисловості. Як повідомили в «Укренерго», графіки погодинних вимкнень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до трьох черг), а також для промисловості діятимуть цілодобово. Обмеження застосовуватимуть через наслідки ракетно-дронових атак РФ на українську енергетику.

До слова, у Києві ДТЕК та Національна платформа ОСББ запустили чат-бот, який має допомогти швидше реагувати на аварії зі світлом. Якщо в багатоквартирному будинку зникло світло через аварію, його представник може подати одну заявку від усіх мешканців. Національна платформа ОСББ перевірить інформацію, за потреби уточнить деталі й передасть заявку до ДТЕК. Підтверджені заявки матимуть найвищий пріоритет.