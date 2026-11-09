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Українська делегація вирушила в Абу-Дабі, РФ атакувала Трипільську ТЕС. Головне за 9 листопада 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українська делегація вирушила в Абу-Дабі, РФ атакувала Трипільську ТЕС. Головне за 9 листопада 2026 року
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 9 листопада 2026 року

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Українська делегація вирушила до Абу-Дабі для переговорів. Російська терористична армія атакувала Україну.

«Главком» зібрав головні події дня 9 листопада.

Переговори в Абу-Дабі

фото: Reuters (ілюстративне)
фото: Reuters (ілюстративне)
Зустріч відбудеться у тристоронньому форматі

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що прямує до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в перемовинах. Серед пріоритетів української сторони – гуманітарний напрям.

Зеленський провів розмову з Моді

фото: Володимир Зеленський/Telegram
фото: Володимир Зеленський/Telegram
Зеленський та Моді домовилися, що команди будуть на звʼязку

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. «Розповів про ситуацію в дипломатії. Активно готуємося по кожному з питань, яке є в адженді зустрічі в Абу-Дабі. З боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність іти на деескалацію від Росії», – наголосив він.

Окупанти вдарили по Трипільській ТЕС

фото: ПАТ «Центренерго»/Facebook
фото: ПАТ «Центренерго»/Facebook
Наслідки російської атаки на Трипільську ТЕС

Росія знову атакувала Трипільську ТЕС на Київщині. Наслідки російських обстрілів надзвичайно серйозні.

Також російська терористична армія атакувала Одещину. Унаслідок цього загинули люди. 

До того ж росіяни завдали удару по Дніпру ввечері 9 листопада. Унаслідок атаки на одному з підприємств міста виникла пожежа.

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Теги: переговори війна Віктор Орбан санкції відключення світла

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Українська делегація вирушила в Абу-Дабі, РФ атакувала Трипільську ТЕС. Головне за 9 листопада 2026 року
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