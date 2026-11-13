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Зеленський розкритикував урядовців через ситуацію зі світлом на Київщині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський розкритикував урядовців через ситуацію зі світлом на Київщині
Зеленський провів жорстку розмову з урядовцями через ситуацію в Броварах і Білій Церкві
скриншот з відео

Жителі Броварів та Білої Церкви залишалися без електроенергії по кілька діб, однак звіти посадовців свідчили про іншу ситуацію

Президент України Володимир Зеленський розкритикував урядовців через тривалі відключення електроенергії в Броварах та Білій Церкві Київської області. За словами глави держави, жителі цих міст залишалися без світла по кілька діб, тоді як звіти з місць містили іншу інформацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення президента.

Зеленський розповів, що 13 листопада провів селекторну нараду з урядовцями, під час якої обговорили проблеми з електропостачанням у регіонах. Особливу увагу приділили ситуації у двох містах Київщини, де відключення електроенергії тривали значно довше, ніж кілька годин.

«Була сьогодні жорстка розмова з урядовцями на селекторі. Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах – коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію. Проблеми треба вирішувати, а не приховувати», – заявив президент.

Глава держави наголосив на необхідності оперативного реагування на проблеми в роботі комунальних служб та окремих компаній. За його словами, ситуації, коли жителі залишаються без необхідних послуг протягом тривалого часу, потребують швидкого втручання відповідальних структур.

Окремо під час наради заслухали доповіді про ситуацію в Конотопі та Шостці Сумської області. Зеленський висловив сподівання, що місцеві жителі отримають необхідну допомогу.

Президент також подякував енергетикам, ремонтним бригадам та рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів, нерідко працюючи в небезпечних умовах.

«Сьогодні були також звіти по ситуації в Конотопі, Шостці – ми розраховуємо, що люди там отримають необхідну допомогу. Ми вдячні і пишаємось нашими енергетиками, реально героїчними ремонтними бригадами – абсолютно, – рятувальниками нашими ДСНС України, які часто навіть під обстрілами відновлюють постачання електрики. Але коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція, і дуже швидка», – наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави повідомив про зустріч із міськими головами з різних регіонів України, до якої також долучилася прем'єр-міністерка. Учасники обговорили ситуацію в енергетиці, захист українського повітряного простору та безпекові виклики.

За словами Зеленського, під час зустрічі визначили подальші дії на рівні центральної, обласної та місцевої влади. Президент наголосив, що для розв'язання проблем необхідна узгоджена робота всіх відповідальних структур.

Нагадаємо, раніше компанія ДТЕК повідомила, що протягом тижня російські війська пошкодили 10 енергетичних об'єктів у Київській області. Енергетикам знадобилося чотири доби, щоб відновити електропостачання для понад 203 тисяч родин. Щодня до ремонтних робіт залучали понад 200 бригад.

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Теги: Володимир Зеленський Київщина енергетика

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