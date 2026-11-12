На Київщині зариблено три водосховища: у водойми випустили майже 23 тонни малька

У Канівське водосховище вселили найбільше риби за загальною масою

Три водойми Київської області поповнилися майже 120 тисячами молодих рибин загальною вагою 22,57 тонни. Про це повідомили у Київському рибоохоронному патрулі, інформує «Главком».

Найбільшу кількість малька випустили у Косівське водосховище, що розташоване на річці Рось у Білоцерківському районі. Водойма поповнилася 57 тис. рибин загальною вагою 6,11 тонни. Зокрема, туди вселили 41 тис. товстолобів, 12 тис. коропів та 4 тис. білих амурів.

У Канівське водосховище вселили найбільше риби за загальною масою – 48 720 екземплярів вагою 12,8 тонни. Серед них – 31 450 товстолобів, 6110 коропів та 11 160 білих амурів.

У Лобачівське водосховище, що на річці Молочна у селі Лобачів Володарської селищної громади Білоцерківського району, випустили 13,7 тис. рибин загальною вагою 3,66 тонни: 11 тис. товстолобів, 2,5 тис. коропів та 200 білих амурів.

Зариблення профінансували чотири підприємства, які працюють на землях водного фонду, та два користувачі спеціальних товарних рибних господарств. Роботи провели відповідно до встановлених режимів рибогосподарської експлуатації водойм.

Зауважимо, що з 1 листопада на водоймах Києва та області стартувала осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона триватиме до весни 2027 року.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження через забруднення річки Збруч та масову загибель риби на території Скала-Подільської громади Тернопільської області. Держекоінспекція встановила ймовірне місце скиду та зафіксувала перевищення вмісту амонію, нітратів і нітритів у воді. Масову загибель риби у Збручі виявили наприкінці серпня.

До слова, білий товстолобик є найефективнішим природним «санітаром» для очищення українських річок від масового цвітіння синьо-зелених водоростей. Товстолобик білий (Hypophthalmichtys molitrix) – поширений в річках і озерах від басейну Амуру на півночі до басейнів Янцзи і Синдзяну на півдні. В Україну завезений на початку п’ятдесятих років ХХ ст. Вирощують у різноманітних внутрішніх водоймах, використовують для одержання зарибку при штучному розведенні.