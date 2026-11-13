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Каламутність та осад: у Чабанівській громаді може тимчасово змінитися якість води

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Каламутність та осад: у Чабанівській громаді може тимчасово змінитися якість води
Після періодичного припинення та відновлення подачі води мешканці громади можуть помічати зміни її зовнішнього вигляду
фото: burenie-ug.com.ua

У селищній раді зазначили, що тривалі відключення електроенергії впливають на стабільність роботи систем водопостачання

Жителів Чабанівської громади Київщини попередили, що після відновлення водопостачання вода може тимчасово ставати каламутною, змінювати колір або містити осад. Це пов’язано з перервами в подачі води через відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чабанівську селищну раду. 

«У зв’язку з тривалими відключеннями електроенергії водопостачання в населених пунктах громади здійснюється за графіком. Після періодичного припинення та відновлення подачі води мешканці громади можуть помічати зміни її зовнішнього вигляду – зокрема, каламутність, зміну кольору або появу осаду», – йдеться у повідомленні. 

У селищній раді пояснили, що під час перерв у водопостачанні вода певний час залишається нерухомою в трубопроводах. За цей період на внутрішніх стінках труб можуть накопичуватися природні відкладення та осад.

Після відновлення подачі води та зміни тиску ці відкладення можуть підніматися й вимиватися потоком. Через це вода може тимчасово ставати каламутною або змінювати колір.

У селищній раді зазначили, що тривалі відключення електроенергії впливають на стабільність роботи систем водопостачання, а повторний запуск потребує часу для відновлення звичного режиму роботи.

Раніше Чабанівська сільрада повідомляла про запровадження графіків водопостачання у зв’язку зі складною ситуацією з електропостачанням.

Воду в населених пунктах громади подаватимуть:

  •  вранці з 06:00 до 09:00
  •  вдень – з 12:00 до 14:00
  •  ввечері – з 18:00 до 22:00.

Для забезпечення водопостачання та водовідведення комунальні підприємства громади використовують генератори.

Нагадаємо, від початку листопада енергосистема Києва зазнала вже 20 атак РФ, а водопровідні об'єкти Київводоканалу знеструмлювалися близько 200 разів. На відміну від електромереж, де після усунення аварії електропостачання можна відновити практично миттєво, запуск водопровідної системи є складним технологічним процесом. 

Теги: Київщина водопостачання

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