Київська область відзвітувала про підготовку до опалювального сезону в умовах війни

В регіоні технічно підготували понад 6 тисяч житлових будинків, 609 закладів освіти та 518 медичних установ

Київська обласна військова адміністрація повідомила про завершення основних етапів підготовки комунальної та соціальної інфраструктури до майбутнього осінньо-зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За даними ОВА, до роботи в зимових умовах підготовлено понад 6 тисяч житлових будинків, 609 шкіл і дитячих садків, а також 518 закладів охорони здоров’я.

У системі теплопостачання технічну перевірку пройшли 1 374 котельні, з яких 76 зазнали капітального ремонту, а на 70 об'єктах замінено котли. В області також сформовано резерви твердого палива – вугілля та деревини.

Паралельно проведено ремонтні роботи на об'єктах водопостачання та водовідведення, зокрема відновлено 957 свердловин, насосні станції та очисні споруди.

З огляду на ризики атак на енергетичну інфраструктуру, ключові соціальні об’єкти та елементи життєзабезпечення регіону комплексно оснащено резервними генераторами та запасом пального для їхньої автономної роботи.

Також заготовлено протиожеледні реагенти та підготовлено комунальну спецтехніку для розчищення доріг у зимовий період.

Нагадаємо, у Києві від понеділка, 2 листопада, розпочнеться процес підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання. За словами мера столиці, рішення ухвалили завчасно – до очікуваного зниження температури повітря. Київ розпочав опалювальний сезон ще 16 жовтня, першим в Україні давши тепло до закладів соціальної сфери.