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У якому районі Києва найчистіше повітря: дослідження екологів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У якому районі Києва найчистіше повітря: дослідження екологів
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 14 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 6.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 5.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 15.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 264.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 47.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 8.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 4.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 7.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 29.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 273.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 38.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 7.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 8.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 4.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 7.2 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 25.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 285.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 40.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 3.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 21 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 9.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 5.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 7.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 71.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 660.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 71.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.1 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 11 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 9.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 4.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 7.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 24.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 389.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 35.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 20.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.122 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 14 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 10.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 5.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 6.9 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 310.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 39.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 10.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.106 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 11.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 8.5 мкг/м3;
  • озон – 25.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 601.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 48.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 1.1 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 34.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

Нагадаємо, на початку тижня, 14 жовтня у Київській області пройде дощ. У понеділок на Київщині буде хмарно з проясненнями, йтиме невеликий дощ. Вітер західний – 7-12 м/с. Температура по області становитиме 8-13°С. У Києві очікується 10-12°С.

Теги: екологія повітря вітер

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