У річці Сейм зафіксовано повторне забруднення води

У пунктах Мутин та Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза

Станом на 22 вересня у річці Сейм спостерігається повторне забруднення води. В річці Десна ситуація стабілізується. Про це пише пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Так, на річці Десна спостерігається стабілізація ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси.

Переміщення забруднення у Київській області не фіксується.

Щодо річки Сейм, то повторне забруднення продовжує рухатися її руслом.

Покращення фіксується по пункту с. Чумакове – прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями – сіруватий.

У пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза. Розчинений кисень відсутній.

У пункті м. Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю – до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

Далі по течії показники якості води за добу не змінилися. Вода світла, на дні осаду практично немає, неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається.

Нагадаємо, Уряд оцінив збитки довкіллю через забруднення річок Сейм і Десна.